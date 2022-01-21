Miniklerin ilk karne heyecanı

Malkara ilçesinde 20212022 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın 1’nci dönemi 21 Ocak Cuma günü karnelerin verilmesi ile sona erdi. İlçede bulunan resmi ve özel eğitim kurumunda 6 bin 469 öğrenci karnelerini aldı.



Malkara ilçesinde de ana sınıfı 800, İlkokul 2 bin 79, Ortaokul 2 bin 43 ve liseden de bin 547 olmak üzere toplam 6 bin 459 öğrenci karne alarak tatile çıktı. 20212022 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemin zili ise 7 Şubat Pazartesi günü çalacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, “Kıymetli öğretmenlerimize, okul idarecilerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz de çok çalıştılar bu tatili iyi değerlendirip dinlensinler ve bol bol kitap okusunlar. Tüm öğrencilerimizi de kutluyor, iyi tatiller diliyorum” dedi.

İlk karne heyecanını yaşayan minikler ise öğretmenleri ile birlikte pasta keserek ilk karnelerinin almanın mutluluğu ve sevincini bir arada yaşadı.

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