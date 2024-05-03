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        Haberler Yaşam Gelendost, Naip Mahallesi'nin 20 yıllık 'geçici' sakini

        Gelendost, Naip Mahallesi'nin 20 yıllık 'geçici' sakini

        Tekirdağ'da Naip Mahallesi'nde 20 yıldır aynı yuvada konaklayan leylek, mahallelinin maskotu oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:37 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:37
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        Mahallenin 20 yıllık 'geçici' sakini
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        Tekirdağ'da Naip Mahallesi sakinlerinin Gelendost ismini koyduğu leylek 2004 yılından bu yana ilkbaharda geldiği yuvada sonbahara kadar Naip Mahallesi'ne misafir oluyor.

        Mahalle sakinlerinden Serdar Gök, Gelendost'un yirmi yıldır elektrik direğindeki yuvasına aksatmadan geldiğini söyledi.

        Kahvehane ile şarküteri arasında bulunan direkteki yuvasında kuluçkaya yatan leyleğin yavrularının çıkmasını beklediklerini ifade eden Gök, "Bu leylek bizim kankamız oldu artık. Onunla böyle gün geçiriyoruz. Onun da yavrularının çıkmasını bekliyoruz şimdi. Yavrular da çıktı mı daha güzel olacak. Buranın maskotu oldu, buraya leylek için geliyor insanlar" dedi.

        Gök, vatandaşların zaman zaman leyleği görmek için mahalleye geldiklerini, yuvaya kurulan kameradan da kendileri merak edince leyleği izlediklerini dile getirdi.

        Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kurulan kamera sayesinde de vatandaşlar leyleğin yuvasını izleyebiliyor.

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        #Gelendost
        #Tekirdağ
        #Naip Mahallesi
        #leylek gelendost
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