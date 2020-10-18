Tekirdağ- Muratlı kara yolu üzerinde bulunan Tekirdağ Cezaevi İnfaz Kurumu Kampüsü yanında yapılan ek lojman inşaatın altyapı çalışması sırasında, göçük meydana geldi. Göçükte, inşaatta işçi olarak çalışan Eşref Dere toprak altına kaldı. İşçilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kurtarma çalışmalarını olay yerine gelen Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül de takip etti. Yaklaşık 2 saat süren ve arkadaşlarının da büyük umutlarla beklediği kurtarma çalışmasında toprak altında kalan Eşref Dere'nin cansız bedeni çıkarıldı. Dere'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili bilirkişi görevlendirdi.