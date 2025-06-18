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        Haberler Gündem Tekirdağ’da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı - Güncel haberler

        Tekirdağ’da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hızlı tren çalışmalarının sürdüğü istasyonda elektrik akımına kapılan işçi Ferhat S., ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 22:45 Güncelleme: 18.06.2025 - 22:45
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        Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
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        Olay, akşam saatlerinde Çerkezköy Hızlı Tren İstasyonu’ndaki şantiyede meydana geldi.

        İstasyonda vinç üzerinde kablo çekimi sırasında işçilerden Ferhat S., yüksek gerilim hattında akıma kapıldı.

        Olay üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan Ferhat S., ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

        Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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