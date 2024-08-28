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        Haberler Bilgi Gündem TEKNOFEST 2024 yarışma takvimi: TEKNOFEST 2024 ne zaman, nerede yapılacak? TEKNOFEST ziyaretçi kaydı nasıl ve nereden yapılır?

        TEKNOFEST için geri sayım! TEKNOFEST 2024 yarışmaları ne zaman?

        TEKNOFEST 2024 yarışmaları, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde başlayacak. Bu kapsamda, TEKNOFEST ziyaretçi kayıt ekranı, erişime açıldı. TEKNOFEST'ten yapılan açıklamada, teknoloji yarışmalarının ilk defa 2018 yılında düzenlendiği ve o sene 14 farklı kategoride 4 bin 333 takımın başvurduğu belirtildi. Peki, TEKNOFEST 2024 yarışmaları hangi tarihlerde gerçekleşecek? İşte TEKNOFEST yarışma takvimi...

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        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 19:52 Güncelleme: 28.08.2024 - 19:54
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        Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali olarak adlandırılan TEKNOFEST 2024, yurdun dört bir yanında gerçekleştirilecek etkinliklerle heyecan yaratmaya hazırlanıyor. Teknolojiye ilgi duyan gençler, mühendisler ve girişimciler için büyük fırsatlar sunan bu festival, çeşitli yarışma kategorileriyle dikkat çekiyor. Peki, TEKNOFEST 2024 ne zaman başlıyor? Hangi yarışma kategorileri bu yıl öne çıkıyor? İşte merak edilenler...

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        TEKNOFEST 2024 NE ZAMAN NEREDE?

        Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 5-8 Eylül'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları sonrası heyecan Adana'da devam edecek. TEKNOFEST 2024, 2-6 Ekim'de Adana'da gerçekleştirilecek.

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        ZİYARETÇİ KAYITLARI NASIL YAPILIR?

        Heyecan ve enerji dolu 4 gün boyunca gerçekleşecek teknoloji yarışmalarını yakından takip etmek isteyenler, çevrim içi kayıt yaparak alana hızlı giriş yapabilecek.

        Ziyaretçiler, "www.teknofest.org" web sitesi üzerinden yapılacak kayıt işlemlerinde kişisel bilgilerini eksiksiz doldurarak, bilet oluşturabilecek. Girişlerin ücretsiz olduğu etkinlikte, 7 yaş altındaki ziyaretçiler kayıt oluşturmadan ebeveyn refakati eşliğinde alana girebilecek.

        TEKNOFEST ZİYARETÇİ KAYDI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Teknoloji yarışmaları, 5-8 Eylül'de 09.00-18.00 saatleri arasında takip edilebilecek.

        TEKNOFEST 2024 kapsamında 790 bin takımın ve 1 milyon 650 bin yarışmacının başvuruda bulunduğu teknoloji yarışmaları, bu yıl 50 ana kategori, 128 alt kategoride yapılacak. Milyonlarca teknoloji tutkunu gencin yarıştığı TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında, yarışmacılara 30 milyon liranın üzerinde ödül ve 55 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak.

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        TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları arasındaki 25 yarışmanın finallerine, "turizmin başkenti" Antalya ev sahipliği yapacak. Yapay zekadan haberleşmeye, biyoteknolojiden tarım teknolojilerine kadar çeşitli alanlarda hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak isteyen gençler projeleriyle yarışacak.

        Festivalde ayrıca, Türkiye'nin en büyük teknoloji firmaları tarafından gençler için eğitim ve paneller düzenlenecek.

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