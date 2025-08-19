TEKNOFEST 2025 ne zaman? TEKNOFEST nerede ve ne zaman yapılacak?

TEKNOFEST 2025 tarihi belli oldu. Bu yıl 12’ncisi düzenlecek olan TEKNOFEST yeri ve tarihi belli oldu. Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST İstanbul, teknoloji yarışmalarının yanı sıra birbirinden etkileyici etkinliklerle de ziyaretçilerini ağırlayacak. Peki TEKNOFEST 2025 nerede, ne zaman yapılacak?