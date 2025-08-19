TEKNOFEST 2025 ne zaman? TEKNOFEST nerede ve ne zaman yapılacak?
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye'de düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali. İlk defa 2018'de İstanbul'da yapılan festivalin 2025 yılında ne zaman ve nerede yapılacağı merak ediliyor. Peki TEKNOFEST 2025 ne zaman? TEKNOFEST nerede ve ne zaman yapılacak?
TEKNOFEST 2025 tarihi belli oldu. Bu yıl 12’ncisi düzenlecek olan TEKNOFEST yeri ve tarihi belli oldu. Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST İstanbul, teknoloji yarışmalarının yanı sıra birbirinden etkileyici etkinliklerle de ziyaretçilerini ağırlayacak. Peki TEKNOFEST 2025 nerede, ne zaman yapılacak?
TEKNOFEST 2025 NE ZAMAN, NEREDE?
17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.
Ayrıca yarışmacılara sunulan geniş malzeme desteği, projelerin daha ileri bir noktaya taşınmasına imkan tanırken, dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacılar bilgi ve deneyimlerini paylaşacak, teknoloji geliştirme yolunda önemli adımlar atacak.