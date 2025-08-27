TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?
TEKNOFEST Mavi Vatan, Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve teknojik altyapısını, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştireceği organizasyonla gençlerle buluşturacak. TEKNOFEST Mavi Vatan ile TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergilenecek. Peki, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? İşte TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri tarihi...
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Mavi Vatan etkinliği ile gençlerle buluşuyor. TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, İstanbul Boğazı'nda Türk donanmasının seçkin platformlarının katıldığı bir geçit töreni gerçekleştirildi. Söz konusu etkinliğe katılmak isteyenler, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliklerinin gerçekleceği tarihleri gündemine aldı. Peki, "TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliklerine nasıl gidilir?" İşte detaylar...
TEKNOFEST MAVİ VATAN ETKİNLİKLERİ NE ZAMAN?
TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri 28-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Etkinlikte ziyaretler, 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde gerçekleştirilecek.
TEKNOFEST MAVİ VATAN ETKİNLİKLERİ NEREDE?
TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek.
Pendik Kaynarca Mahallesi Ankara Caddesi'nde bulunan İstanbul Tersanesi Komutanlığı konumuna en yakın tren durağı Tershane'dir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk gün etkinliğe katılması ve bir konuşma yapması bekleniyor.
Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanacak etkinlikte, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması yapılacak.
Bunun yanı sıra TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergilenecek. Sanal gerçeklik alanları, SAT ve SAS Komutanlığı'nın özel gösterileri, "Mavi Vatan Zaman Tüneli" ve çeşitli sergilerle ziyaretçilere renkli bir deneyim sunulacak.
Festival kapsamında Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Tümamiral Mehmet Emre Sezenler konferans verecek. Milli Uçak Gemisi Forumu gerçekleştirilecek.
TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergilenecek.
"mavi vatan" temasıyla Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturacak.
Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturmayı amaçlayan TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 31 Ağustos'a kadar sürecek.