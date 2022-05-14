Tekstil ihracatında tarihi rekor

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Tekstil ve ham maddeleri sektörü, bu yılın nisan ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,4 artışla 995 milyon 49 bin dolarlık ihracata ulaşarak, tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,6 artarak 23,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu değerle tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı.

Bu yılın ocak-nisan döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 21,7 artarak 83,6 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 240,1 milyar dolara çıktı.

Geçen yılın nisan ayında 877 milyon doları aşkın ihracat yapan tekstil ve ham maddeleri sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 13,4 artışla 995 milyon 49 bin dolarlık ihracata ulaştı. Böylelikle sektör, nisanda tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attı.

Tekstil ve ham maddeleri sektörü, Ocak-Nisan 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 artışla 3 milyar 643 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 389 milyon dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 173 milyon dolarla Gaziantep ve 129 milyon dolarla Bursa takip etti.

EN FAZLA DIŞ SATIM İTALYA'YA

Tekstil ve ham maddeleri sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 104 milyon dolarla İtalya oldu. İtalya'yı, 64 milyon dolarla ABD ve 54 milyon dolarla İspanya izledi.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 423 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 127 milyon dolarla Afrika ülkeleri ikinci, 126,9 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

Nisanda 167 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren tekstil ve ham maddeleri sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından da yüzde 4,3 pay aldı.