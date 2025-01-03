Tekstil malzemesi yüklü TIR, alev alev yandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken çıkan yangında alev topuna dönüşen tekstil malzemesi yüklü TIR, kullanılmaz hale geldi
Olay akşam saatlerinde Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda meydana geldi.
Seyir halinde olan T.A. yönetimindeki tekstil malzemesi yüklü TIR, Damlama mevkisinde kupa kısmından alev aldı. Yangını fark eden sürücü, TIR’ı emniyet şeridinde park edip, araçtan indikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
Bu sırada yangın hızla yayılırken, araç alev topuna dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saatte söndürdü. TIR, kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.