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Tel şehriyeli tavuk suyu çorba nasıl yapılır? Tel şehriyeli tavuk suyu çorbası nedir?

Tel şehriyeli tavuk suyu çorba, Türk mutfağının en çok tüketilen çorbaları arasında bulunuyor. Sağlığa olan faydası su götürmez bir gerçek. Metabolizmayı güçlendiren bu çorbanın nasıl yapıldığı merak ediliyor. İşte tel şehriyeli tavuk suyu çorbasının tarifi

Tel Şehriyeli Tavuk Suyu Çorba

Malzemeleri kolayca temin edilen bu çorba gencinden yaşlısına herkesin favorilerinden biridir. İftar sofranızın vazgeçilmezi olacak tavuk suyu çorba nasıl yapılır?

TEL ŞEHRİYELİ TAVUK SUYU ÇORBA
Malzemeler:

1 su bardağı tavuk suyu
1 çay bardağına yakın tel şehriye
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı limon suyu
Haşlanıp didiklenmiş göğüs eti
3 su bardağı sıcak su
Tuz
Pul biber
Karabiber
Nane

Üzeri için:
Naneli sos haricinde toz kırmızı biberli sos da ekleyebilirsiniz.

Yapılışı:
Tavuk suyuna 3 su bardağı kadar su ve didiklenmiş tavuk etlerini ekleyin ve kaynatın.
Sonrasında tel şehriyeleri ilave edip karıştırın.
Limon suyu, un ve az miktarda suyu çırpın ve çorbanın içine ekleyin.
Şehriyeler pişmeye yakın tuz, nane, (eğer isterseniz) pul biber ve karabiber serperek 5 dakika daha kaynatın ve daha sonra ocaktan alın. Afiyet olsun...

Eğer tel şehriyeniz yoksa arpa şehriye de kullanabilirsiniz. Ayrıca çorbanızın daha çok vitamin deposu barındırmasını isterseniz içine patates, havuç gibi sebzeler de ekleyebilirsiniz.

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