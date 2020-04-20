Telefondan silinmesi gereken uygulamalar neler? sorusu Google'ın yaptığı önemli açıklama sonrasında gündeme geldi. Google, kişisel bilgilerini ve kredi kartı bilgilerinin kopyalanarak üçüncü parti uygulamalarla paylaşma tehlikesi bulunan ve telefondan silinmesi gereken uygulamalar şeklinde adlandırdığı 24 uygulamayı açıkladı. Uygulamalar arasında fotoğraf düzenleme uygulamalarının fazla olması dikkatleri çekiyor. Telefondan silinmesi gereken uygulamalar haberimizde.
TELEFONDAN SİLİNMESİ GEREKEN UYGULAMALAR
- Call Recorder
- Realtime Booster
- SmartSwipe
- Horizon Beauty
- CameraSuper
- CameraArt
- Effects for Photo
- Awesome Cartoon
- ArtArt Filter
- PhotoArt Editor
- Art Filter Photo Effects
- Cartoon Effect
- Cartoon Art Photo
- Filter Photo
- Editor Magic
- Art Filter Photo Editor
- Fill Art Photo Editor
- Art Flip Photo Editing
- Cartoon Art Photo
- Prizma Photo Effect
- Art Filter Photo Editor
- Pixture
- Photo Art Effect
- Cartoon Photo Filter
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