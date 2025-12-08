Habertürk
        Haberler Gündem Telefonun bataryası patladı

        Telefonun bataryası patladı

        Midyat'ta tamir için getirilen cep telefonunun bataryası inceleme sırasında patlayıp alev aldı; iş yeri dumanla kaplanırken yaralanan olmadı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 21:10 Güncelleme: 08.12.2025 - 21:10
        Mardin'in Midyat ilçesinde arızalı telefonun bataryası, tamir için getirildiği iş yerinde incelendiği sırada patlayıp, alev aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, akşam saatlerinde Midyat ilçesi merkez Yeni Mahalle'de bulunan bir işyerinde meydana geldi.

        İşyerine tamir için getirilen cep telefonunun bataryası, tamir ustası Zeynel Abidin Ertaş tarafından incelendiği sırada patlayarak alev aldı. Ertaş, telefonu işyerinden uzaklaştırmaya çalışırken, içerisi dumanla kaplandı. Olayda yaralanan olmazken, o anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

