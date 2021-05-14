Milyonlarca kullanıcı günlük hayatında ve iş hayatında sık sık mesajlaşma uygulamaları kullanıyor. Günümüzde en çok endişe edilen konulardan biri de bu uygulamarı kullanırken bilgilerimizin ne kadar güvende olduğu... WhatsApp'tan vazgeçenler yerine güvenli bir uygulama arıyor. Peki Telegram güvenli mi? Telegram hangi ülkenin?

TELEGRAM GÜVENLİ Mİ? TELEGRAM HANGİ ÜLKENİN?



Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Ağustos 2013'te kurulan Telegram hem mobil hem de masaüstü sistemleri ile kullanıcılarına hizmet veriyor.

Sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulaması olan Telegram bugüne kadar milyonlarca kişi tarafından indirildi.

Telegram uçtan uca şifreleme özelliğine sahip. Bu özellik Telegram’da yalnızca gizli sohbetlerde etkin. Normal Telegram sohbetleri hala şifreli ancak uçtan uca değil.

Telegram’da sohbetleri PIN Kodu ve şifre korunabiliyor. Telegram’ın özel sohbetleri, gizli mod klavyesi ve isteğe bağlı güvenlik katmanı, kendi kendini imha eden mesajlar ve ekran görüntüleri gibi özellikleri de mevcut.

TELEGRAM NEDİR?

Telegram, hız ve güvenlik odaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır. Telegram’ı tüm cihazlarınızda aynı anda kullanabilirsiniz. Mesajlarınız istediğiniz sayıda telefon, tablet veya bilgisayar arasında sorunsuz bir şekilde eşitlenir.

Telegram ile her türlü mesajı, fotoğrafı, videoyu ve dosyayı (belge, zip, mp3 vb.) gönderebilir ve 200.000 kişiye kadar gruplar veya sınırsız kitlelere yayın yapmak için kanallar oluşturabilirsiniz. Telefondaki kişilerinize yazabilir ve kişileri kullanıcı adları ile bulabilirsiniz. Sonuç olarak, Telegram SMS ve e-postanın birleşimi gibidir ve tüm kişisel veya iş mesajlaşma ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Buna ek olarak, uçtan uca şifreli sesli aramaları da destekler.

TELEGRAM'IN WHATSAPP'TAN FARKI NEDİR?

Telegram, WhatsApp’ın aksine kesintisiz eşitmeye sahip bulut tabanlı bir mesajlaşma aracıdır. Sonuç olarak, mesajlarınıza tabletler ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere aynı anda birkaç cihazdan erişebilir ve her biri 2 GB'a kadar sınırsız sayıda fotoğraf, video ve dosya (belge, zip, mp3 vb.) paylaşabilirsiniz. Ve tüm bu verileri cihazınızda saklamak istemiyorsanız, her zaman bulutta saklayabilirsiniz.

TELEGRAM NASIL KULLANILIR?

Telegram’ı akıllı telefonlarda, tabletlerde ve hatta bilgisayarlarda kullanabilirsiniz. iOS (6 ve üstü),Android (4.1 ve üstü) ve Windows Phone için uygulamaları var. Telegram’ın web sürümünü de kullanabilir veya Windows, macOS ve Linux için masaüstü uygulamalarımızdan birini yükleyebilirsiniz.

Telegram’da istediğiniz kadar cihazdan aynı anda oturum açabilirsiniz. Her yerde oturum açmak için sadece ana cep telefonu numaranızı kullananın.

Telefon rehberinizde bulunan ve Telegram'ı olan kişilere yazabilirsiniz. İnsanlarla iletişim kurmanın bir başka yolu da Telegram kullanıcı adlarını arama alanına yazmaktır.

Telegram hesabınız için de bir genel kullanıcı adı belirleyebilirsiniz. Diğer kullanıcılar sizi bu kullanıcı adı ile arayabilir ve bulabilir; numaranızı bilmese bile size mesaj gönderebilir.Kullanıcı adları hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.