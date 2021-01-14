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Telegram kimin? Telegram Palev Durova kimdir?

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesinin güncellenmesi üzerine birçok kullanıcı Telegram'a geçti. Hemen ardından "Telegram nedir, güvenli midir? Telegram güvenli mi? Telegram'ın kurucusu Palev Durova kimdir?" soruları gündeme geldi. İşte Telegram ve kurucusu Palev Durova hakkında merak edilen detaylar...

Telegram kimin? Telegram Palev Durova kimdir?

Habertürk’ten Necdet Çalışkan, Telegram'ın kurucusu Palev Durova hakkında merak edilen detayları yazdı. Türkiye’deki milyonlarca kullanıcını da rağbet ettiği uygulamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere pek çok kişi, şirket ve kamu kurumu da Telegram’da yerini aldı.

TELEGRAM NEDİR?

Telegram, hız ve güvenlik odaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır. Çok hızlı, basit ve ücretsizdir. Telegram’ı tüm cihazlarınızda aynı anda kullanabilirsiniz. Mesajlarınız istediğiniz sayıda telefon, tablet veya bilgisayar arasında sorunsuz bir şekilde eşitlenir.

Telegram ile her türlü mesajı, fotoğrafı, videoyu ve dosyayı (belge, zip, mp3 vb.) gönderebilir ve 200.000 kişiye kadar gruplar veya sınırsız kitlelere yayın yapmak için kanallar oluşturabilirsiniz. Telefondaki kişilerinize yazabilir ve kişileri kullanıcı adları ile bulabilirsiniz. Sonuç olarak, Telegram SMS ve e-postanın birleşimi gibidir ve tüm kişisel veya iş mesajlaşma ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Buna ek olarak, uçtan uca şifreli sesli aramalar da desteklenmektedir.

TELEGRAM KİMİN? PALEV DUROVA KİMDİR?

1984 yılında St. Petersburg’ta doğan Pavel Durov, 2001 yılına kadar babasının çalıştığı ülke olan İtalya’da yaşadı. 2006 yılında St. Petersburg Devlet Üniversitesi Filoloji bölümünden birincilikle mezun olan Durov, aynı yıl, 22 yaşındayken Rusya’nın Facebook’u olarak bilinen VKontakte’yi (VK) kurdu.

2014 yılında Ukraynalı protestocuların verilerini Rusya'nın güvenlik teşkilatlarına vermeyi ve Rus muhalif Alexei Navalny'nin VK'daki sayfasını engellemeyi reddetmesinin ardından aynı yıl ‘Geri dönme planım yok. Bu ülkenin politikaları internet ile uyumlu değil’ diyerek, tartışmalı bir şekilde hem VK’dan hem de Rusya’dan ayrıldı.

Şu anda 600 milyonu aşkın kullanıcısı olan VK’nın, Türkiye’de geçen yaz sonu yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası kapsamında, Türkiye’de ilk temsilci atamasını yapan sosyal ağlar arasında yerini aldığını da belirtelim.

Durov, Rusya’dan ayrılmadan önce 2013 yılında, kardeşi Nikolai ile birlikte anlık mesajlaşma platformu Telegram Messenger uygulamasını geliştirmeye işine soyundu.

Rusya'dan ayrıldıktan sonra Saint Kitts ve Nevis vatandaşlığı alan Durov, başlangıç aşamasında Almanya’nın Berlin kentinde bulunan ve şifreli bir mesajlaşma hizmeti olan Telegram'a odaklandı.

Ardından Telegram’ın yasal olarak merkezini İngiltere’de Londra’ya taşıyan Durov, Telegram’ın operasyon merkezi olarak ise Birleşik Arap Emirlikleri'den (BAE) Dubai’yi seçti.

Şirketin internet sayfasında konuyla ilgili olarak dikkat çekici şu bilgilendirme yer alıyor:

“Telegram geliştirme ekibi Dubai merkezlidir. Telegram'ın arkasındaki geliştiricilerin çoğu ise aslen, eşi görülmemiş sayıda yüksek vasıflı mühendisleriyle ünlü şehir olan St. Petersburg'dan geliyor. Telegram ekibi, yerel BT düzenlemeleri nedeniyle Rusya'yı terk etmek zorunda kaldı ve üs olarak Berlin, Londra ve Singapur dahil olmak üzere bir dizi konumu denedi. Şu anda Dubai'den memnunuz, ancak yerel düzenlemeler değişirse yeniden yer değiştirmeye hazırız.”

Kendini liberal görüşlü ve vejeteryan bir kişi olarak tanımlayan Pavel Durov, hem VK ile Facebook’a, hem de Telegram ile WhatsApp’a alternatif olan girişimleriyle “Rusya’nın Mark Zuckerberg”i olarak da adlandırılıyor.

Şu anda ABD’li rakibi Mark Zuckerberg gibi 36 yaşında olan Durov, WhatsApp konusunda yaşanan son gelişmelerin ardında, 35 milyonu son 72 saatte olmak üzere Telegram ile 500 milyonu aşkın aktif kullanıcıyı ağına çekmiş durumda.

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