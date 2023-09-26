Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü İş İmkanları

        Televizyon haberciliği ve programcılığı bölümü nedir?

        Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, iletişim dünyasının heyecan verici bir bölümü olarak öne çıkar. Bu bölüm; medya sektöründe kariyer yapmayı düşünen öğrencilere, televizyon haberlerini hazırlama, program yapma ve medya iletişimi alanlarında derinlemesine bir eğitim sunar. Televizyon, toplumumuzun önemli bir parçası haline gelmiş ve haberlerden eğlenceye kadar birçok farklı içeriği bünyesinde barındıran güçlü bir iletişim aracıdır. Bu nedenle Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümü, öğrencilere bu dinamik sektörde başarılı bir kariyere adım atmaları için gerekli bilgi, beceri ve perspektifi sunar. Peki, kalan tüm detaylarıyla Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümü nedir? Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümü eğitim süresi kaç yıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 23:00 Güncelleme: 26.09.2023 - 23:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Televizyon haberciliği ve programcılığı bölümü nedir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, medya sektörünün önemli bir dalı olan iletişim bilimlerinin altında yer alan bir bölümdür. Bu branş öğrencilere televizyon haberleri hazırlama, program yapma, yönetme ve medya alanında iletişim becerilerini geliştirme konularında eğitim verir. Aynı zamanda öğrencilere televizyonun nasıl çalıştığını ve medya endüstrisinin iç işleyişini öğretir. Bu bağlamda Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümü 4 yıl sürer ve lisans derecesi ile tamamlanır. Peki, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı mezunları ne iş yapar? Televizyon Haberciliği ve Programcılığı mezunları nerede çalışır?

        REKLAM

        Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Mezunları Ne İş Yapar?

        Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünü tamamlayan mezunlar, medya sektörünün farklı alanlarında çalışabilirler. Televizyon kanallarında haber sunuculuğu yapabilirler, belgesel programları üretebilirler veya televizyon reklamcılığı konusunda uzmanlaşabilirler. Ayrıca medya danışmanları olarak şirketlerin iletişim stratejilerine katkıda bulunabilirler veya bağımsız prodüksiyon şirketlerinde projelerin yapımını yönetebilirler. Bu mezunlar, medya dünyasının dinamik ve rekabetçi doğasına uyum sağlayarak başarılı bir kariyer inşa edebilirler.

        Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Mezunları İş Olanakları

        Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünden mezun olanlar, medya sektöründe geniş bir yelpazede iş olanaklarına sahiptirler. Televizyon yayıncılığından dijital medya üretimine kadar birçok farklı alanda kariyer yapabilirler. Haber muhabirleri, program yapımcıları, grafik tasarımcıları, video editörleri, radyo sunucuları ve medya danışmanları gibi çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler. Reklam ajansları, bağımsız prodüksiyon şirketleri, radyo istasyonları ve dijital medya şirketleri gibi farklı işyerlerinde istihdam edilebilirler. Bu anlamda Televizyon Haberciliği ve Programcılığı mezunları iş olanakları, mezunlara kendi ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda kariyerlerini şekillendirme esnekliği sunar.

        REKLAM

        Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Mezunları Nerede Çalışır?

        Televizyon haberciliği ve programcılığı mezunları, medya sektöründe geniş bir iş yelpazesi içinde çalışabilirler. Reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında medya ilişkileri veya içerik üretimi alanlarında görev alabilirler. Belgesel üretimi, yaratıcı prodüksiyon şirketleri, eğitim kurumları veya serbest çalışma gibi farklı kariyer yolları da mevcuttur. Medya sektörü sürekli gelişen bir alandır ve teknolojik ilerlemelerle yeni iş fırsatları ortaya çıkabilir. Bu mezunlar ilgi ve yeteneklerine göre çeşitli kariyer seçenekleri arasından seçim yapabilirler.

        Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Dersleri

        Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümü dersleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

        • Televizyon Haberciliği
        • Televizyon Prodüksiyonu
        • Medya Etik ve Hukuk
        • Televizyon Tarihi ve Kültürü
        • Medya Araştırmaları
        • Dijital Medya
        • Radyo Yapımı
        • Video Düzenleme Teknikleri
        • Haber Sunumu
        • Medya İletişimi
        • Görsel İletişim
        • Radyo ve Televizyon Yapımı
        • Reklamcılık ve Pazarlama
        • Haber Yazımı
        • Kamera Teknikleri
        • Sahne Yönetimi
        • Medya Psikolojisi
        • Yaratıcı Yazı
        • Sosyal Medya Yönetimi
        • Medya İstatistikleri
        • Video Grafik Tasarımı
        • Radyo ve Televizyon Haber Editörlüğü
        • Medya Stratejileri
        • Belgesel Yapımı
        • Televizyon Haberlerinin İnternet Dağıtımı

        Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümü, öğrencilere medya sektöründe başarılı bir kariyere adım atmaları için gerekli becerileri kazandırır ve geniş bir iş alanı sunar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da zehir tacirlerine darbe
        İstanbul'da zehir tacirlerine darbe
        Cimbom Icardi'yle kazandı
        Cimbom Icardi'yle kazandı
        Dehşetin sırrı çözüldü
        Dehşetin sırrı çözüldü
        Kerem pas verdi, Icardi kaçırdı!
        Kerem pas verdi, Icardi kaçırdı!
        Borsada iyimserlik sürecek mi?
        Borsada iyimserlik sürecek mi?
        Futbolcular yeşile boyandı!
        Futbolcular yeşile boyandı!
        Ayasofya'da kırılan kapıyla ilgili dava açıldı!
        Ayasofya'da kırılan kapıyla ilgili dava açıldı!
        ABD'den Amazon'a 'haksız rekabet' davası
        ABD'den Amazon'a 'haksız rekabet' davası
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        Büyükekşi, Süper Kupa için tarih verdi
        Büyükekşi, Süper Kupa için tarih verdi
        Rusya: ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor
        Rusya: ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz