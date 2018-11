Telstar Ijmuiden - Go Ahead Eagles maçı ne zaman?

Hollanda Eerste Divisie heyecanı devam ediyor. Telstar Ijmuiden, 04 Kasım 2018 Pazar günü Go Ahead Eagles takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:30. 12 puanlı Telstar Ijmuiden 14. sırada bulunuyor, Go Ahead Eagles 26 puana sahip ve 2. sırada. Telstar Ijmuiden son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Go Ahead Eagles, son 5 maçında 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 511 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Telstar Ijmuiden kazanırsa 3.30, beraberlik çıkarsa 3.40, Go Ahead Eagles sahadan galip ayrılırsa 1.65 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Telstar Ijmuiden önceki hafta Cambuur Leeuwarden mücadelesinde 0-1 yenildi.

Go Ahead Eagles ise Den Bosch karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Telstar Ijmuiden, 4 gol attı ve 7 gol yedi.

Go Ahead Eagles, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Go Ahead Eagles 8 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ