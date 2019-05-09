Görüntüler öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde kaydedildi. Ankara istikametinde seyir halinde olan kamyonet ve otomobil sürücüleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Otomobil sürücüsü camdan çıkardığı baltayla sol şeritte seyreden kamyonete doğru hamle yaptı. Hem kendi canını hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye atan sürücü elindeki baltayla kamyonete vurmaya çalıştı. Başarılı olamayan baltalı sürücü kamyonetten uzaklaşarak, en sağ şeride geçti.

O anlar arkadan gelen bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.