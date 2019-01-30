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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya'da Eğitim ve Etik Sempozyumu'nda konuşuyor.
Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları şöyle:
"İhtiyaç ve talep konusunda çok net bir yol haritamız var. Önümüzdeki haftalarda bir lansman ile açıklayacağız. Hazırlıklarımız bitti, herkes rahat olsun. Sürpriz yok, 4- 5 sene önce alınmış kararlar.
"DÖNÜŞÜM TASARLIYORUZ"
2023 vizyonuyla dönüşüm tasarlıyoruz. Kasım ayına kadar hangi hafta hangi ay hangi somut çalışmayı nasıl hayata geçirebiliriz, bunun tüm ayrıntılarını kamuoyu ile paylaşacağız. Bunlardan bir tanesi okul profili değerlendirme... Türkiye'deki bütün resmi okullarımızın belli parametreler çerçevesinde tabiri caizse MR'ının çekilmesi ve bunun mobil olarak izlenmesi, herbir okulumuzun ihtiyacının somur olarak takip edilmesi ve ihtiyaçlarının doğrudan doğruya MEB tarafından karşılanması konusunda hem mali hem de idari tedbirlerimizi almış vaziyetteyiz. Okullarda ne tür problemler ve ihtiyaçlar olduğu, izleme değerlendirme ve okulların gelişmesi konusunda bir Türkiye ortak modeli ortaya çıktı.
Pilot çalışmalar şubat ayında başlıyor. İmkanı daha zayıf olan okullarımız için dönüşüm planlıyoruz. Bu hayata geçtiğinde de biz okullarımızın, özellikle imkanı daha az olan okullarımızın iyileştirilmesi için yol haritasına sahip olacağız.
TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ ŞUBAT'TA 30 OKULDA BAŞLAYACAK
Benim önemsediklerimden bir diğeri de tasarım beceri atölyeleri. Bu projenin de Şubat ayında Türkiye'de 30 kadar okulumuzda pilot olarak başlanacağının, inşaatların tamamlandığını, öğretim programı içeriklerinin hazırlandığını ifade etmek isterim. Çok önemsiyorum; bizim orta okullarda bile üniversitedeki bazı meslek alanlarının izdüşümünü görmek durumundayız. Örneğin mühendislik atölyesini ilkokulda görmek zorundayız. Eğer bunu görürsek çocuklarda meslek bilincinin oluşması, küçük yaştan itibaren ellerini daha fazla kullanmaları mümkün olabilecektir. Bu ve buna benzer bir çok somut projenin ortaya konulmasıyla beraber; eğitim camiasının beklediği, velilerimizin ve çocuklarımızın beklediği somut olarak hayata geçecek aşamalar nelerdir sorusunun cevabını vermeye başlamış olacağız.
"ÇAYIN DEMLENMESİNE ÖZEN VEREN BİRİSİYİM"
Biz 3 yıllık bir takvim ortaya koyduk. Bunu koyarken de hangi ay hangi sene neyi yapacağımızı çok net ifade ettik. Takvim belgede olmasına rağmen niye değişiklik gerçekleştirilmiyor şeklinde sorularına muattap oluyoruz. Orada bir takvim dururken, acilen sürekli değişiklik yapmanın iyi bir fikir olduğunu zannetmiyorum. Ben çayın demlenmesine çok önem veren birisiyim. Çayın demini almadan bazı değişiklikler yaparsak, şimdiki çözümlerimiz daha sonraki problemlerimiz haline dönüşür.
Biz bir değişiklik yaparken niye ve nasıl yaptığımızı derinlikli olarak analiz etmek zorundayız. Eğer okul öncesi eğitimde 5 yaş zorunlu olacaksa, bunu yaptığımız durumda hangi parametrelerin nasıl etkilendiğini bir simülasyon yöntemiyle ele almak zorundayız. Eğer böyle düşünürsek sadece bu kararı aldığımızda bile yaklaşık 17-18 parametrenin etkilendiğini görürüz."
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