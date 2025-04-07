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        Haberler Bilgi Ekonomi Temettü takvimi 2025 Nisan: Bu ay hangi firmalar temettü dağıtacak, hangi firma kaç TL temettü veriyor?

        Nisan temettü takvimi: Nisan ayında hangi şirket kaç TL temettü dağıtacak?

        2025 Nisan ayı, temettü bekleyen yatırımcılar için oldukça yoğun geçiyor. Bu ay içerisinde 23 şirket, hisse başına temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Kâr payı dağıtımlarıyla ilgilenen yatırımcılar, ödeme tarihlerini ve hangi şirketlerin temettü vereceğini yakından izliyor. Peki, Nisan 2025'te temettü ödemesi yapacak şirketler hangileri ve bu ödemeler ne zaman hesaplara geçecek? İşte, merak edilen o liste ve ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 11:50 Güncelleme: 07.04.2025 - 11:50
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        1

        Nisan temettü takvimi yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Nisan ayı içerisinde birçok firma 2024 yılından elde ettiği kâr payını hissedarları ile paylaşacak. Peki, 2025 Nisan ayında hangi firmalar ne kadar temettü dağıtacak? İşte, detaylar...

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        Şirket adı: Afyon Çimento San. T.A.Ş.

        Bist kodu: AFYON

        Temettü tutarı: 0,8500 TL

        Tarihi: 08.04.2025

        Şirket adı: Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: AKMGY

        Temettü tutarı: 12,6400 TL

        Tarihi: 09.04.2025

        Şirket adı: Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş.

        Bist kodu: ALCAR

        Temettü tutarı: 53,7349 TL

        Tarihi: 10.04.2025

        3

        Şirket adı: Koç Holding A.Ş

        Bist kodu: KCHOL

        Temettü tutarı: 5,8480 TL

        Tarihi: 10.04.2025

        Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.

        Bist kodu: LIDER

        Temettü tutarı: 0,1212 TL

        Tarihi: 11.04.2025

        Şirket adı: Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

        Bist kodu: ALBRK

        Temettü tutarı: 0,1466 TL

        Tarihi: 15.04.2025

        4

        Şirket adı: Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.

        Bist kodu: VAKKO

        Temettü tutarı: 3,4000 TL

        Tarihi: 15.04.2025

        Şirket adı: Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: YGGYO

        Temettü tutarı: 7,0000 TL

        Tarihi: 15.04.2025

        Şirket adı: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

        Bist kodu: ENKAI

        Temettü tutarı: 1,7000 TL

        Tarihi: 16.04.2025

        5

        Şirket adı: Alarko Holding A.Ş.

        Bist kodu: ALARK

        Temettü tutarı: 2,2507 TL

        Tarihi: 17.04.2025

        Şirket adı: Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.

        Bist kodu: SELEC

        Temettü tutarı: 0,3400 TL

        Tarihi: 17.04.2025

        Şirket adı: Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.

        Bist kodu: KTLEV

        Temettü tutarı: 0,9350 TL

        Tarihi: 18.04.2025

        6

        Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.

        Bist kodu: AYEN

        Temettü tutarı: 0,2119 TL

        Tarihi: 21.04.2025

        Şirket adı: Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.

        Bist kodu: KSTUR

        Temettü tutarı: 11,9000 TL

        Tarihi: 21.04.2025

        Şirket adı: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.

        Bist kodu: ESCAR

        Temettü tutarı: 0,1020 TL

        Tarihi: 22.04.2025

        7

        Şirket adı: Çelebi Hava Servisi A.Ş.

        Bist kodu: CLEBI

        Temettü tutarı: 125,3750 TL

        Tarihi: 22.04.2025

        Şirket adı: Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.

        Bist kodu: GLCVY

        Temettü tutarı: 2,1296 TL

        Tarihi: 24.04.2025

        Şirket adı: Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: AVPGY

        Temettü tutarı: 1,5000 TL

        Tarihi: 25.04.2025

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        Şirket adı: Sarkuysan Elektrolit Bakır San. ve Tic. A.Ş.

        Bist kodu: SARKY

        Temettü tutarı: 0,3500 TL

        Tarihi: 25.04.2025

        Şirket adı: Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.

        Bist kodu: NTGAZ

        Temettü tutarı: 0,4928 TL

        Tarihi: 28.04.2025

        Şirket adı: Yünsa Yünlü San. ve Tic. A.Ş.

        Bist kodu: YUNSA

        Temettü tutarı: 0,0325 TL

        Tarihi: 28.04.2025

        9

        Şirket adı: Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: PAGYO

        Temettü tutarı: 2,8736 TL

        Tarihi: 29.04.2025

        Şirket adı: Birikim Varlık Yönetim A.Ş.

        Bist kodu: BRKVY

        Temettü tutarı: 0,4573 TL

        Tarihi: 30.04.2025

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