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        Haberler Bilgi Ekonomi Temettü takvimi 2025 Nisan: Bu ay hangi firmalar temettü dağıtacak ve hangi firma ne kadar temettü ödemesi yapacak?

        Nisan temettü takvimi: Nisan ayında hangi şirket kaç TL temettü dağıtacak?

        2025 Nisan ayı, temettü geliriyle ilgilenen yatırımcılar için hareketli geçiyor. Bu dönemde 23 şirket, hisse başına temettü ödemesi yapacağını açıklayarak yatırımcıların dikkatini üzerine çekti. Kâr payı takvimi doğrultusunda temettü almayı bekleyen yatırımcılar, ödeme tarihleri ve şirket bilgilerini yakından takip ediyor. Peki, Nisan 2025'te hangi şirketler temettü ödeyecek ve bu ödemeler ne zaman yatırımcı hesaplarına yansıyacak? İşte, detaylı liste ve bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 13:34 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:34
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        Yatırımcıların yakından takip ettiği temettü ödemeleri, Nisan ayında da gündemdeki yerini koruyor. 2025 Nisan ayında birçok şirket, 2024 yılı kârından elde edilen temettüleri hissedarlarına dağıtacak. Sermaye piyasalarında uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir gelir kalemi olan temettüler araştırılıyor. Peki, Nisan 2025'te hangi şirketler ne kadar temettü verecek? İşte, ayrıntılar...

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        Şirket adı: Afyon Çimento San. T.A.Ş.

        Bist kodu: AFYON

        Temettü tutarı: 0,8500 TL

        Tarihi: 08.04.2025

        Şirket adı: Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: AKMGY

        Temettü tutarı: 12,6400 TL

        Tarihi: 09.04.2025

        Şirket adı: Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş.

        Bist kodu: ALCAR

        Temettü tutarı: 53,7349 TL

        Tarihi: 10.04.2025

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        Şirket adı: Koç Holding A.Ş

        Bist kodu: KCHOL

        Temettü tutarı: 5,8480 TL

        Tarihi: 10.04.2025

        Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.

        Bist kodu: LIDER

        Temettü tutarı: 0,1212 TL

        Tarihi: 11.04.2025

        Şirket adı: Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

        Bist kodu: ALBRK

        Temettü tutarı: 0,1466 TL

        Tarihi: 15.04.2025

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        Şirket adı: Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.

        Bist kodu: VAKKO

        Temettü tutarı: 3,4000 TL

        Tarihi: 15.04.2025

        Şirket adı: Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: YGGYO

        Temettü tutarı: 7,0000 TL

        Tarihi: 15.04.2025

        Şirket adı: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

        Bist kodu: ENKAI

        Temettü tutarı: 1,7000 TL

        Tarihi: 16.04.2025

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        Şirket adı: Alarko Holding A.Ş.

        Bist kodu: ALARK

        Temettü tutarı: 2,2507 TL

        Tarihi: 17.04.2025

        Şirket adı: Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.

        Bist kodu: SELEC

        Temettü tutarı: 0,3400 TL

        Tarihi: 17.04.2025

        Şirket adı: Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.

        Bist kodu: KTLEV

        Temettü tutarı: 0,9350 TL

        Tarihi: 18.04.2025

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        Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.

        Bist kodu: AYEN

        Temettü tutarı: 0,2119 TL

        Tarihi: 21.04.2025

        Şirket adı: Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.

        Bist kodu: KSTUR

        Temettü tutarı: 11,9000 TL

        Tarihi: 21.04.2025

        Şirket adı: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.

        Bist kodu: ESCAR

        Temettü tutarı: 0,1020 TL

        Tarihi: 22.04.2025

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        Şirket adı: Çelebi Hava Servisi A.Ş.

        Bist kodu: CLEBI

        Temettü tutarı: 125,3750 TL

        Tarihi: 22.04.2025

        Şirket adı: Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.

        Bist kodu: GLCVY

        Temettü tutarı: 2,1296 TL

        Tarihi: 24.04.2025

        Şirket adı: Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: AVPGY

        Temettü tutarı: 1,5000 TL

        Tarihi: 25.04.2025

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        Şirket adı: Sarkuysan Elektrolit Bakır San. ve Tic. A.Ş.

        Bist kodu: SARKY

        Temettü tutarı: 0,3500 TL

        Tarihi: 25.04.2025

        Şirket adı: Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.

        Bist kodu: NTGAZ

        Temettü tutarı: 0,4928 TL

        Tarihi: 28.04.2025

        Şirket adı: Yünsa Yünlü San. ve Tic. A.Ş.

        Bist kodu: YUNSA

        Temettü tutarı: 0,0325 TL

        Tarihi: 28.04.2025

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        Şirket adı: Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: PAGYO

        Temettü tutarı: 2,8736 TL

        Tarihi: 29.04.2025

        Şirket adı: Birikim Varlık Yönetim A.Ş.

        Bist kodu: BRKVY

        Temettü tutarı: 0,4573 TL

        Tarihi: 30.04.2025

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