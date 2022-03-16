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Temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde 57 yaşındaki belediye temizlik görevlisi Erol Ceylan, sokakta çalışırken gördüğü tozlu araçların camlarına, parmaklarıyla portre ve manzara resimleri çiziyor. Kısa sürede çizimleri ile beğeni toplayan Ceylan, "Tozlu araba gördüm mü, dayanamam. Hiç kendimi tutamam, hemen resim yapıyorum. Birçok insan bu durumdan hoşlanıyor ama bazen de dayak yemekten korkuyorum" dedi

DHA
  • 01
    Temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor

    Trabzon'un Araklı Belediyesi'nde 12 yıldır çalışan temizlik görevlisi Erol Ceylan, resim tutkusunu, camları tozlu araçlara taşıdı. DHA'nın haberine göre bir yandan görev sahasındaki sokakları süpüren Ceylan, diğer taraftan camları tozlu araçlara parmaklarıyla portre ve manzara resimleri çiziyor.
  • 02
    Temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor

    Ceylan, tozlu araç camlarının yanı sıra sokakta boş gördüğü duvarlara da süngerle çeşitli figürler yapıyor. Taş ve ahşapları oyarak heykeller de ortaya çıkaran Ceylan, hem tutkusu hem de çizimleri ile beğeni topluyor.
  • 03
    Temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor

    'DENİZ ALTINA BİLE TAŞLARLA RESİMLER YAPTIM'

    Resim tutkusunun küçük yaşta başladığını belirten Erol Ceylan, "Bir yerde, bir leke gördüğüm zaman illa ki bir şeye çevirmeye çalışıyorum. Bu benim için tutku. Eğitimini almadım. Bizim dönemimizde öyle bir şey yoktu. Annemin 3 kardeşi bir araya gelmiş, fotoğraf çektirmişler. Fotoğrafı anneme yollamışlar. Ben de sandıktan o fotoğrafı, gizlice alıp aynısını arka kısmına resmetmeye çalıştım.
  • 04
    Temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor

    Tabii kalemle çizerken fotoğrafta hasarlar oluştu. Annem de bunu fark edince bana kızdı fakat resim sevgimden vazgeçmedim. İlkokulda taştan Atatürk büstünü yapmıştım. Bu bana doğuştan gelen bir yetenek. Ailemde hiç kimsede böyle bir yetenek, resim tutkusu yok. Denizin altına bile, kıyıdan topladığım taşlarla resimler yaptım. Evde bile sürekli resim çizerim" diye konuştu.
  • 05
    Temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor

    'HİÇ FIRÇA KULLANMADIM'

    Her yere resim yapmak istediğini söyleyen Ceylan, "Sokakları süpürdüğüm sırada tozlu araba gördüm mü, dayanamam. Hiç kendimi tutamam. Hemen arkasına resim yapıyorum. Birçok insan bu durumdan hoşlanıyor ama bazen de dayak yemekten korkuyorum. Trafik ışıklarında duran arabalara dayanamayıp, bazen resimler yapıyorum.
  • 06
    Temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor

    Geçenlerde bir kadın ile bir erkek önce ne yaptığımı anlamadılar. Daha sonra tozlu arabalarına çizdiğim resmi görünce beni alkışladılar. Hiçbir yaptığım resimde fırça kullanmadım. Resimlerimi ya sünger ya da parmaklarımla çizerim. Her şeyi işleyebiliyorum. Resimler, heykeller yapabiliyorum. Bu beni çok rahatlatıyor" dedi.
  • 07
    Temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor

    'HEP ŞAŞIRTMAYI BAŞARIYOR'

    Erol Ceylan'ın çocukluk arkadaşı Nizamettin Bayraktar da "Erol'u çocukluğundan beri tanırım. O yaşlardan itibaren sürekli resim ve heykel yapar ama her yere resim yapabiliyor. Her şeyden heykeller yapabiliyor. Bazen çamurdan bazen kartopundan bazense bir odun parçasından muhteşem heykeller yapıyor. Bazen elinde süpürge, yerleri süpürüyor bazen de bir köşede tozlu arabalara resimler yapıyor. Bizi hep şaşırtmayı başarıyor" diye konuştu.
  • 08
    Temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor

    İlçede taksi durağı sorumlusu Hasan Aygün ise "Genellikle köylere gittiği için arabalarımız hep tozlanıyor, çamur oluyor. Arkadaşımız Erol da gelip arabalarımıza hep resimler çiziyor. Çamurlu arabalarımız sanatla buluşmuş oluyor" dedi.

     
  • 09
    Temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor

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