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İstanbul'da molozların altında kalan temizlik işçişi öldü!

İstanbul'da şoke eden bir ölüm meydana geldi. Hadımköy'de bir inşaatta yaşanan olayda temizlik işçisinin üzerine aynı inşaatta çalışan arkadaşı tarafından 4'üncü kattan moloz döküldü. Gültekin Işık adlı işçi molozların başına isabet etmesinden dolayı feci şekilde yaşamını yitirdi

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DHA

  • İstanbul Hadımköy'de inşaatta temizlik işçisi olarak çalışan Gültekin Işık, aynı inşaatta çalışan arkadaşı R.Ö.'nün 4'üncü kattan el arabasıyla döktüğü molozların kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
  • İstanbul Hadımköy'de bir işçi molozların altında kalarak hayatını kaybetti - Haberler

    DHA'da yer alan habere göre olay sonrası paniğe kapılarak kaçan R.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.
  • İstanbul Hadımköy'de bir işçi molozların altında kalarak hayatını kaybetti - Haberler

    Feci olay, dün sabah saatlerinde Hadımköy'de meydana geldi. İddiaya göre, 7 katlı inşaatın 4'üncü katında temizlik yapan R.Ö, el arabasına doldurduğu molozları inşaattan aşağıya döktü.
  • İstanbul Hadımköy'de bir işçi molozların altında kalarak hayatını kaybetti - Haberler

    R.Ö'nün döktüğü molozlar, o sırada inşaatın arsa kısmında çalışan iş arkadaşı Gültekin Işık'ın kafasına isabet etti. Kafasına düşen beton ve moloz yığınları ile ağır yaralanan 45 yaşındaki Gültekin Işık'ın yardımına arkadaşları koştu.
  • İstanbul Hadımköy'de bir işçi molozların altında kalarak hayatını kaybetti - Haberler

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Gültekin Işık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
  • İstanbul Hadımköy'de bir işçi molozların altında kalarak hayatını kaybetti - Haberler

    Gültekin Işık'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaydan sonra panikle kaçan R.Ö ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
  • İstanbul Hadımköy'de bir işçi molozların altında kalarak hayatını kaybetti - Haberler

 

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