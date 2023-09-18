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        Haberler Yaşam Temizlik personeli olarak çalıştığı hastanenin doktoru olacak

        Temizlik personeli olarak çalıştığı hastanenin doktoru olacak

        Malatya'da İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin Servisinde temizlik görevlisi olarak çalışan Melisa Metin, küçüklük hayali olan doktorluk mesleği için ilk adımını attı. Çalıştığı hastanenin tıp fakültesini kazanan Metin'in şimdiki hedefi ise derslerinde başarılı olup çalıştığı servise doktor olarak gelebilmek..

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 11:09 Güncelleme: 18.09.2023 - 11:09
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        Hastanenin temizlik personeli, doktoru olacak
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        İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde temizlik personeli olarak çalışan Melisa Metin, bu yılki YKS sınavlarında istediği puanı alınca tercihler arasında çalıştığı kurum olan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni de yazdı.

        MUTLULUĞU DAHA DA KATLANDI

        Yerleştirmelerin açıklanmasından sonra mutluluğu daha da katlanan Melisa Metin, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okula başladı.

        Çalıştığı hastanede şimdi Tıp Fakültesi okuyacak olmanın sevincini yaşayan Metin, okulu bitirdikten sonra ise yine burada doktorluk görevi yapmak istediğini söyledi.

        Doktorluğun küçüklük hayali olduğunu söyleyen Melisa Metin, sınava hazırlık sürecinde kendisinden desteğini esirgemeyen ailesi ve özellikle abisine minnettar olduğunu ifade etti.

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        Temizlik görevlisi olarak çalıştığı endokrin servisindeki tüm hocaların da kendisine bu süreçte destek olduğunu anlatan Metin, 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinden herkes gibi kendisinin de olumsuz etkilendiğini belirtti.

        DEPREMDEN SONRA EVDE ÇALIŞMAK ZORUNDA KALDI

        İlk dönem dershaneye gittiğini ancak depremden sonra evde çalışmak zorunda kaldığını söyleyen Metin, yine çalıştığı hastanede gördüğü doktorlardan da ilham alarak sınava hazırlandığını kaydetti.

        Turgut Özal Tıp Merkezi’nin iyi bir hastane olduğunu ve ileride mezun olduktan sonra burada çalışmayı istediğini de söyleyen Melisa Metin, "Hayallerim gerçek oldu. Hastane koridorlarında yürürken hep doktorlar gibi olmak istiyordum. Çok şükür Allah izin verirse ben de ileride doktor olacağım" şeklinde konuştu.

        İLHAM ALINACAK BİR HİKAYE

        İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şahin’de Melisa’nın elde ettiği bu başarı hikayesinin ilham alınacak bir hikaye olduğunu söyleyerek, “Burada temizlik personeli olarak çalışırken aynı hastanede tıp fakültesi kazandı. Tabi maddi durumları nedeniyle hem okuyup hem de çalışmaya devam edecek. Melisa’nın bu başarısı ile iyi bir doktor olacağını düşünüyoruz. Kendisini çok seviyoruz, gururlandık” diye konuştu.

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        #Melisa Metin
        #Malatya
        #İnönü Üniversitesi
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