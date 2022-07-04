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Haberler Merak Edilenler Temmuz zammı ile yeni öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ek zam sonrası 2022 en düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak? Öğretmen maaşları son durum!
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Öğretmen maaşları Temmuz zammı ile belli oluyor! 2022 en düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak?

Yılın başından itibaren beklenen memur maaş zammı için gözler TÜİK verilerine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini belirtmişti. İşte zam sonrası öğretmen maaşları ile ilgili merak edilenler...

Temmuz zammı ile yeni öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ek zam sonrası 2022 en düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak? Öğretmen maaşları son durum!

TÜİK enflasyon verileri memur maaşları başta olmak üzere birçok konuya netlik kazandıracak. 6 aylık enflasyon farkı ile belli olacak öğretmen maaşlarında son durum yakından takip ediliyor. Peki, "Ek zam ile öğretmen maaşları ne kadar olacak?" ve "En düşük öğretmen maaşı ne kadar?" İşte 2022 öğretmen maaşı hakkında merak edilen soruların yanıtı...

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK 2022?

Öğretmen maaşları Temmuz zammı ardından belli olacak. 4 Temmuz Pazartesi günü enflasyon rakamları açıklandığında yapılan zam sonrası güncel öğretmen maaşlarına haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Yılbaşında çalışanlarımızın, emeklilerimizin yeniden gözden geçireceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa onu da vereceğiz. Temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini belirtmek istiyorum." ifadelerine yer verdi.

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