Temsa i-Charging ile işbirliğine imza attı

Sabancı Holding'e bağlı bir şirket olarak faaliyet gösteren Temsa Motorlu Araçlar, i-charging ile bir sözleşmeye imza atarak blueberry elektrikli araç şarj istasyonlarının Türkiye distribütörlük haklarını aldı.

Distribütörlük anlaşması gereği Temsa Motorlu Araçlar, blueberry şarj istasyonlarının satış, kurulum ve satış sonrası operasyonlarını üstlenecek. Müşterinin ihtiyacına yönelik kurulumun da dahil olduğu çözüm opsiyonları sunacak olan şirket, hızlı şarj cihazlarının satışını gerçekleştirecek.

Gerçekleştirilen iş birliğiyle ilgili konuşan Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü Ilgaz Korkmaz, "Elektrikli araç şarj ekipmanları alanında, Portekiz merkezli i-charging ile iş birliğine imza attığımız için mutluluk duyuyoruz. İş birliğimiz neticesinde i-charging'in blueberry elektrikli araç şarj istasyonlarının satış, kurulum ve satış sonrası operasyonlarını üstleneceğiz" dedi.