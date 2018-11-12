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Temsilciler Meclisi'ne seçildi, Washington'a gidecek parası yok!

ABD'nin New York Eyaleti'nden Temsilciler Meclisi'ne seçilen ve garsonluk yaparak hayatını idame ettiren Alexandria Ocasio-Cortez, ilk maaşını alana kadar Washington DC'ye taşınamayacağını açıkladı.

12.11.2018 - 07:45 | Güncelleme: İHA

Garsonluk yaparak hayatını idame ettiren Alexandria Ocasio-Cortez, ABD'nin New York Eyaleti’nden Temsilciler Meclisine seçilerek dikkatleri üzerine toplamıştı. Cortez, garson maaşıyla yaptığı birikimlere rağmen, kongre üyesi maaşını alana kadar Washington DC'ye taşınamayacağını açıkladı.

29 YAŞINDAKİ OCASIO EN GENÇ KONGRE ÜYESİ 

Ocasio, basın mensuplarına verdiği demeçte, "Bir kongre üyesi olmadan önce maaşsız üç ay geçinemem. O zaman nasıl bir daire kiralarım? Bunlar küçük ama önemli gerçekler" dedi. Kongre üyesi olmasının kendisi için "çok sıra dışı" olduğunu söyleyen 29 yaşındaki Ocasio, 2 Ocak'ta Temsilciler Meclisi'ndeki yerini alacak ve ABD tarihinin en genç kongre üyesi olacak.

WASHINGTON DC EN PAHALI ŞEHİRLERDEN BİRİ

Wall Street Journal’e göre, bir kişinin Washington DC'ye taşınma maliyeti en iyi ihtimalle 4 bin 600 dolar. Ayrıca ilk kira ile güvenlik teminat da eklenince 3 bin 300 dolarlık bir ödeme yapılması gerekiyor.

VOGUE'TAKİ KIYAFETLERİ DERGİ VERDİ

Cumhuriyetçi medya kuruluşları ise bir kaç hafta önce bir moda dergisine pahalı kıyafetlerle pozlar veren Ocasio'yu yalancı olmakla itham etti. Ocasio ise bu giysilerin röportaj için verildiğini, bunun olağan bir uygulama olduğunu açıkladı.
Porto Riko kökenli Ocasio, New York'un 14’üncü bölgesinde, Bronx ve Queens’ten kendisi gibi işçi sınıfı göçmenlerin mahallelerini içeren bölgeden Temsilciler Meclisine seçilmişti.

 

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