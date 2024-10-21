Ten Hag'tan Mourinho açıklaması
Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Fenerbahçe'nin deneyimli çalıştırıcısı Jose Mourinho'ya ilişkin, "O birçok kupa kazandı ve diğer teknik teknik direktörler için bir örnek" dedi.
Manchester United'ın teknik direktörü Erik Ten Hag, dünyaca ünlü teknik direktörlerden Jose Mourinho hakkında değerlendirmelerde bulundu.
MOURİNHO AÇIKLAMASI
Hollandalı teknik adam, Mourinho ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı ve, "İkimiz için de büyük bir maç olacak. Mourinho, bir kazanan, pek çok kupa kazandı ve bence birçok teknik direktör için de bir örnek. Bu yüzden ona karşı oynamaktan keyif alacağım" sözlerini sarf etti.
Fenerbahçe ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında perşembe günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
İKİ TAKIMIN PUANLARI
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan iki haftada Union Saint-Gilloise'yi mağlup etti ve Twente ile berabere kalarak 4 puan topladı.
Manchester United ise UEFA Avrupa Ligi'nde ilk iki maçta Twente ve Porto ile berabere kalarak 2 puan topladı.