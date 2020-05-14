Tendon; vücudumuzda kasları kemikleri bağlayan lifli yapılardır. Bu yapıların tahriş olup, şişmesi sonucu oluşan duruma tendinit iltihaplanması denmektedir. Kişilerin yaşları ilerledikçe tendonların baskıya dayanma güçleri azalmaktadır. Bu yüzden 40 yaş üstündeki kişilerde daha fazla görülmektedir. Tendinit iltihaplanması; vücudun birçok yerinde meydana gelebilmektedir. Bu yerler; bilek, omuz, topuk, dirsek ve dizlerde meydana gelebilmektedir.

Tendinit iltihaplanması genellikle bilgisayar başında sürekli aynı pozisyonda oturan kişilerde ve spor ile ilgilenenlerin yanlış teknikler yapması ile ortaya çıkabilmektedir. Doğru yapılmayan teknikler, tendonlara aşırı baskı yaparak iltihaplanmalarına neden olmaktadır.

Tendinit iltihaplanması oluşan eklemlerde şiddetli ağrılar görülmektedir. Bu eklemler işlevini düzgün yerine getiremez ve şişkinlik ile kızarıklık oluşabilir.

Tendinit iltihaplanması meydana gelen eklemler;

Dirseğin dış bölümü ; iltihaplanmanın dış kısımda meydana gelmesi ön kolda ve bilekte de hissedilebilmektedir. Şiddetli ağrı olduğu görülmektedir. Buna ‘tenisçi hastalığı’ da denmektedir.

; iltihaplanmanın dış kısımda meydana gelmesi ön kolda ve bilekte de hissedilebilmektedir. Şiddetli ağrı olduğu görülmektedir. Buna ‘tenisçi hastalığı’ da denmektedir. Dirseğin iç bölümü ; iç kısımda meydana gelen iltihaplanma şiddetli ağrı oluşumuna neden olmaktadır. Bu iltihaplanmaya ‘golfçu dirseği’ denmektedir.

; iç kısımda meydana gelen iltihaplanma şiddetli ağrı oluşumuna neden olmaktadır. Bu iltihaplanmaya ‘golfçu dirseği’ denmektedir. Omuz ; meydana gelen iltihaplanma genel olarak manşet kısımlarında olmaktadır. Geceleri daha fazla ağrı hissedilebilmektedir.

; meydana gelen iltihaplanma genel olarak manşet kısımlarında olmaktadır. Geceleri daha fazla ağrı hissedilebilmektedir. Diz kapağının aşağı kısmında ; şiddetli hissedilen ağrı bu iltihaplanmanın sinyallerini vermektedir. Bu iltihaplanmaya ‘koşucu dizi’ de denmektedir.

; şiddetli hissedilen ağrı bu iltihaplanmanın sinyallerini vermektedir. Bu iltihaplanmaya ‘koşucu dizi’ de denmektedir. Topuk Arkası; aşil kirişinin iltihaplanması sonucu meydana gelmektedir. Ağrı topuğun arka kısmında şiddetli bir şekilde hissedilebilir.

Tendinitin meydana gelme riskleri yüksek olan durumlar;

Yapılan bazı spor türleri ( tenis, yüzme, koşu, basketbol vb.),

Diyabet,

Bazı meslekler,

RomatoidArtrit rahatsızlığıdır.

İltihaplanmanın nerede meydana geldiği tespit edilerek, oluşmasına neden olan durumlar düzeltilmelidir. Eğer iltihaplanma çok yoğun değilse; o eklemin sabitlenmesi sağlanarak dinlenme önerilmektedir. Eğer yoğun bir iltihaplanma mevcutsa; steroid içeren ilaçlar ile desteklenerek dinlenilmesi önerilmektedir. Bu tedavinin amacı oluşan ağrıları dindirmek ve iltihaplanmayı azaltmaktır. Bu şekilde ağrılar söz konusu olduğunda mutlaka bir fizik tedavi bölümüne başvurarak, rahatsızlığın kontrolünü sağlayabilirsiniz.