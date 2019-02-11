Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Arapsuyu Merkez Camii müezzini, 9 Şubat Cumartesi günü sabah namazı sonrası teneşir masası üzerindeki örtüyü fark etti. Örtünün altında bir bebek olduğunu gören müezzin, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 5 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

AĞZINDAN DA KAN GELMİŞTİ

DHA'da yer alan habere göre ağzından kan geldiği görülen bebeğin, yaklaşık 6 saat önce öldüğü tespit edildi. Polis, bebeği bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için caminin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Bebeğin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan ön otopside, bebeğin teneşir masasına bırakıldığında yaşadığı, soğuktan hayatını kaybettiği belirlendi.