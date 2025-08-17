Habertürk
        Teoman, milyonluk teklifi kabul etmedi

        Teoman, milyonluk teklifi kabul etmedi

        Teoman, bir Orta Doğu ülkesinden gelen birkaç milyon liralık teklifi neden kabul etmediğini açıkladı; "Artık genç değilim"

        Giriş: 17.08.2025 - 14:22 Güncelleme: 17.08.2025 - 14:22
        Milyonluk teklifi kabul etmedi
        Teoman, bir Orta Doğu ülkesinden gelen birkaç milyon liralık teklifi kabul etmemişti.

        Artık ardı ardına konser verecek kadar genç olmadığını dile getiren Teoman, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu; "Reddetmek zorunda kaldım. O hafta çok yoğundu. Zaten 3 tane konser vermiştim, reddetmek zorunda kaldım. 25 yaşında bir müzisyen değilim artık, yoruluyorum.''

