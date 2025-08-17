Teoman, milyonluk teklifi kabul etmedi

Teoman, bir Orta Doğu ülkesinden gelen birkaç milyon liralık teklifi kabul etmemişti.

Artık ardı ardına konser verecek kadar genç olmadığını dile getiren Teoman, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu; "Reddetmek zorunda kaldım. O hafta çok yoğundu. Zaten 3 tane konser vermiştim, reddetmek zorunda kaldım. 25 yaşında bir müzisyen değilim artık, yoruluyorum.''