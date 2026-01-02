Teoman: Yeni çağın çocuklarının şımarıklığına katlanamıyorum

Şarkıcı Teoman, yeni çağın çocukları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Teoman sözlerine; "Yeni çağın çocuklarının şımarıklığına katlanamıyorum" diyerek başladı ve ekledi; "Sadece çocukların değil, anne - babaların onları şımartmasına da tahammül edemiyorum. Artık çocuklar her şeyin patronu gibi oldular. İnsanlar evlerini satıyor, büyük sorumluluklar altına giriyorlar çocukların uyduruk ihtiyaçlarını karşılamak için. Ben buna gerçekten sinir oluyorum. Onlar prens veya prenses değil. Lütfen herkes çocuklara, çocuk gibi davransın."