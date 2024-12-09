Teoman, yorumu paylaştı

Teoman, verdiği bir röportajda; "Twitter (X), insanların kafayı üşüttüğü bir yer haline geldi. Çok negatif bir yer" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü şarkıcının bu açıklamalarına karşılık, bir sosyal medya kullanıcısı; "Ağabey, sen de zaten pozitif olman ve insanlara enerji saçmanla tanınan birisin" yorumunu yaptı.