        Tera Portföy, yeni fonlar ile ürün yelpazesini geliştirdi - İş-Yaşam Haberleri

        Tera Portföy, yeni fonlar ile ürün yelpazesini geliştirdi

        Tera Portföy, fon yelpazesini genişleterek yatırımcıların farklı piyasa koşullarına uygun, güvenilir ve erişilebilir yatırım çözümlerine olan taleplerinin arttığı bu dönemde iki yeni ürünü TLV - Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu ile FSU - Tera Portföy Fon Sepeti Fonu'nu yatırımcıların hizmetine sundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 17:55 Güncelleme: 08.12.2025 - 17:55
        Tera Portföy'den iki yeni fon
        Toplamda 111,5 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşan ve varlık büyüklüğünü hızla artıran Tera Portföy, serbest fonlardan girişim sermayesi yatırım fonlarına, gayrimenkul yatırım fonlarından para piyasası fonlarına kadar sahip olduğu geniş ürün yelpazesini, yeni ürünleri katılım esaslı para piyasası fonu ve çoklu varlık yapısına sahip fon sepeti fonu ile güçlendirerek, yatırımcılara yeni imkânlar sunuyor.

        TEFAS üzerinden işlem görmeye başlayan yeni fonlar, Tera Portföy’ün sermaye piyasalarındaki büyüme stratejisinin önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

        FON SEPETİ FONU

        Tero Portföy'ün yeni fonlarından birisi FSU-Tera Portföy Fon Sepeti Fonu. Yerli ve yabancı yatırım fonlarına yatırım yapabilen yapısı sayesinde yatırımcılara orta ve uzun vadeli perspektifte çeşitlendirilmiş portföy fırsatları sunuyor. Piyasa koşullarına bağlı olarak daha agresif ya da daha korumacı pozisyon alabilen dinamik yönetim anlayışıyla, TL bazında yüksek getiri hedefleyen bu fon, farklı piyasa döngülerine uyum sağlayabilen esnek bir yapı vadediyor.

        PARA PİYASASI KATILIM FONU

        Diğer fon ise TLV - Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu. TLV, faize duyarlı yatırımcılar için özel olarak tasarlandı. Katılım finans prensiplerine uygun yatırım araçlarından oluşan portföyüyle kısa vadeli ve istikrarlı getiri sunmayı amaçlayan fon, ağırlıklı ortalama vadesi günlük hesaplanarak kırk beş (45) günü aşmayacak şekilde yönetiliyor. Yalnızca Türk lirası cinsi varlıklardan oluşan fon, anapara değerini koruma hedefi ve günlük giriş çıkış avantajı ile yüksek likiditeye ihtiyaç duyan yatırımcılar için cazip bir alternatif oluşturuyor. Fonun faizsiz finans ilkelerine uygunluğu ise İktisadi Araştırmalar Vakfı Danışma Komitesi tarafından gözetiliyor.

        21 Kasım 2025 itibarıyla yatırımcılarla buluşan yeni fonlar Fon Sepeti Fonu ve Para Piyasası Katılım Fonu’na yatırımcılar TEFAS üzerinden kolaylıkla katılım sağlayabiliyor. Yeni fonlar hakkında detaylı bilgilere Tera Portföy’ün web sitesi üzerinden de erişilebiliyor.

