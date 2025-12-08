Tera Portföy, yeni fonlar ile ürün yelpazesini geliştirdi

Toplamda 111,5 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşan ve varlık büyüklüğünü hızla artıran Tera Portföy, serbest fonlardan girişim sermayesi yatırım fonlarına, gayrimenkul yatırım fonlarından para piyasası fonlarına kadar sahip olduğu geniş ürün yelpazesini, yeni ürünleri katılım esaslı para piyasası fonu ve çoklu varlık yapısına sahip fon sepeti fonu ile güçlendirerek, yatırımcılara yeni imkânlar sunuyor.

TEFAS üzerinden işlem görmeye başlayan yeni fonlar, Tera Portföy’ün sermaye piyasalarındaki büyüme stratejisinin önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

FON SEPETİ FONU

Tero Portföy'ün yeni fonlarından birisi FSU-Tera Portföy Fon Sepeti Fonu. Yerli ve yabancı yatırım fonlarına yatırım yapabilen yapısı sayesinde yatırımcılara orta ve uzun vadeli perspektifte çeşitlendirilmiş portföy fırsatları sunuyor. Piyasa koşullarına bağlı olarak daha agresif ya da daha korumacı pozisyon alabilen dinamik yönetim anlayışıyla, TL bazında yüksek getiri hedefleyen bu fon, farklı piyasa döngülerine uyum sağlayabilen esnek bir yapı vadediyor.