Yeni bir araştırma için kafein, kinin (tonikteki acı tadı veren madde) ve yiyecek ile içeceklerde doğal olarak bulunmayan sentetik bir kimyasal olan propiltiourasil (PROP) gibi acı kimyasalların tadının saptanmasında rolü olan genlerde yer alan DNA hücrelerini incelendi.
400 BİN KİŞİNİN DNA'SI İNCELENDİ
Sputnik News'ta yer alan habere göre; Avustralya, ABD ve İngiltere'den bilim insanları, İngiltere'de genetik bilgilerin depolandığı Biobank'ta verileri saklanan 400.000 kişinin DNA'sını inceledi. Araştırmaya katılanlara ayrıca, her gün kaç fincan çay ya da kahve içtiklerine ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere, hayat biçimleri hakkında sorular da yöneltildi.
Böylece araştırmaya katılan herkesin tat alma genlerindeki farklılıklar ile acı kimyasallardan her birinin tadını ne derecede yoğun hissettiklerini puanlandırdıkları bir tablo hazırladı. Tabloda yer alan bu puanlar da deneklerin tercih ettiklerini söylediği içecek tercihleriyle karşılaştırıldı.
ÇAYIN TERCİH EDİLMESİNİN SEBEBİ...
Bu karşılaştırma sonucunda, kafeinin acılığını belirlerken aldığı genetik puanı en yüksek olan kişinin 'koyu bir kahve içici' olma, yani günde dört ya da daha fazla fincan kahve içme ihtimalinin yüzde 20 oranında daha yüksek olduğu görüldü.
Araştırmacılar, incelemelerinin sonucunda acı tadı hissetmeye genetik olarak daha eğilimli olan kişilerin acı içeceklerden kaçınma ihtimalinin yüksek olacağını düşünüyordu. Fakat sonuç tam tersi çıkmış oldu.
Araştırmada yer alan bilim insanlarından biri olan genetik epidemiyoloji uzmanı Marilyn Cornelis, bu beklenmeyen sonuca ilişkin olarak, "Kahve içenler kafeinin acılığından, kimyasalın verdiği keyif nedeniyle hoşlanmaya başlamış olabilir" diyor.
Cornelis'e göre bu, tercihleri çay içmekten yana olan kişilerin de kinin ya da propiltiourasil'in acılığından hoşlandıkları anlamına gelmiyor. Nitekim Cornelis şöyle devam ediyor: "Aslında insanlar ya kahve ya da çay içmeye eğilimli. Çayın tercih edilmesinin sebebi, kahve içmenin tercih edilmemesinin bir sonucu olabilir."
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