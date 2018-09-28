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Bu durum kaslardaki glikojen depolarının tükenmesinin önüne geçmektedir. Kalp atım hızı ve maksimum oksijen tüketimini tetiklemesiyle dayanıklılığı artırmaktadır. Bu yüzden sporcularda performansı belli bir oranda artırdığını görülmektedir. 37.000’den fazla insandan elde edilen bir Hollanda çalışması ise; her gün 2-4 bardak arası kahve içenlerin, daha çok içenlere veya hiç içmeyenlere oranla yüzde 20 oranında daha düşük kalp hastalığı riskine sahip olduğunu göstermiştir.