Sakarya'da terk eden eşi ve arkadaşına falçata ile saldırdı, silahla vuruldu - Güncel haberler

AA

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan falçatalı silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, yaklaşık 7 ay önce evi terk eden karısı H.T. ile erkek arkadaşı B.A.'nın Geyve'de olduğunu öğrenen E.T., Ankara'dan ilçeye geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaştığı ikiliye falçatayla saldıran E.T'ye B.A. silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.T. ve karısı H.T, ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Silahla yaralanan E.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

TESLİM OLDU, TEDAVİYE ALINDI

Kısa süre sonra polise teslim olan yaralı B.A. ise Pamukova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.