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Terör kapana kısıldı, doğa ortaya çıktı

Terörle mücadelede yeni konseptin "kaynağında yok etmek" olarak belirlenmesinin etkileri Güneydoğu'da görülmeye başlandı. Habertürk muhabiri Emrah Doğru, Hakkari'deki durumu yerinde inceledi. Vali Akbıyık, "Geçmişte burada çok fazla acılar yaşanmış, maalesef terör örgütü burada birtakım terörist faaliyetlerde bulunabilmiş. Ama şu anda buralarda bir tane dahi terörist yok. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Hakkari artık güzellikleriyle anılıyor" dedi

Hakkari

Türkiye terör örgütü ile mücadelesini sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı’nın Kapan operasyonlarının hedefinde terör örgütü PKK’nın yurt içi yapılanması var. Operasyonların amacı terörü bitirmek. Harekatlarda öncelik ise sivillerin güvenliği. Pandemi döneminde de terörle mücadele hız kesmeden devam etti. Tüm Covid-19’daki duruma çevrilmişken Mehmetçik yurt içinde de, sınır ötesinde de PKK ile mücadelesini aralıksız sürdürdü. Mehmetçik, terör örgütünün silah depolarını ve kamplarını adeta darmadağın etti. Teröristler, operasyonların adı gibi “kapan”a kısıldı. Jandarma, polis ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) eş güdümle terörle mücadelede başarının temelini attılar. Habertürk Muhabiri Emrah Doğru, terörle mücadeledeki yeni konsepti yerinde, Hakkari kırsalında takip etti.

KAYNAĞINDA BİTİRMEK

Hakkari, İran’a ve Irak’a sınır… Dağlık, yüksek, sarp bir coğrafya. Terörle 40 yıllık mücadelede en yoğun çatışmalar bu kentte yaşandı. Dağlar teröristlerin gizlenmesine olanak sağladı. Sınır komşuları ise terörü besledi. İşte bu nedenle Hakkari demek çatışmaların yaşandığı Dağlıca demek... Cilo, Sünbül demek… İkiyaka, Derecik, Oşe demek… 90’larda terör örgütü PKK’nın kol gezdiği, köy bastığı bu dağlarda onlarca şehit verildi ama bugün; dağlar, köyler terörden temizlendi.



Bu mücadelede jandarma ve polis özel harekat birlikleri eş güdümlü hareket ediyor. Bazen aynı cephede, aynı mevzide omuz omuza vatan nöbeti tutuyorlar. Cilo dağlarında konuşlu Varkevik Üssü işte bu harmoniye örnek.

İNSANLA TEMASIN ÖNEMİ

Varkevik Üs Bölgesi Komutanı Jandarma Üsteğmen Mustafa Kökbudak, Habertürk’e yaptığı açıklamada, üs bölgelerde jandarma komandolar, polis özel harekat, güvenlik korucuları ve kara kuvvetleri timiyle birlikte hareket ettiklerini belirtti. Bu alanların daha önce örgüt tarafından sık kullanıldığını belirten Üsteğmen Kökbudak, “Üs bölgeleri açılmadan önce örgüt tarafından sık kullanıldığı, mahkemeler kurulduğu söylenmekteydi, daha sonrasında 2017'de üs bölgesi kurulduktan sonra halk buraya hayvanlarını otlatmak için huzur içinde gezdiğini bize beyan ediyorlar, memnuniyetlerini dile getiriyorlar, daha huzurlu bir şekilde yaşadıklarını söylüyorlar” dedi.

İHA’lar ve kurulan üs bölgeleri sayesinde artık teröristlere dar edilen Hakkari, Şemdinli, Yüksekova ve Çukurca dağları huzurlu bir dönem yaşıyor. Terörle mücadelede de gözlemde de savunma teknolojilerinin imkanları kullanılıyor. Hedef bununla sınırlı değil… Örgütün sahadaki gücünü kırmak kadar para akışını yani yaşam kaynağını da kesmek önemli.

HER TEPE GÖZLEMEVİ

Dağlar adeta törpülenerek üst bölgesine emniyetli yollar açılmış. Karakolun etrafı en ufak sızma girişimini erkenden haber veren sensörlü tellerle çevrilmiş. Havan saldırılarına karşı iki tabaka halinde dayanıklı beton bloklar ile karakol adeta bohçalanmış. İçte ise her türlü muhtemel saldırıya karşı dayanıklı ve korunaklı çelikten konteynerler yer alıyor.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık
Hakkari Valisi İdris Akbıyık

GÜZELLİKLERİYLE ANILIYOR

Türkiye’nin Ağrı Dağı’ndan sonraki en yüksek noktası olan Cilo dağlarında, Reşko Üs Bölgesi’nde Habertürk’e konuşan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, bölgede huzurun hakim olduğunu belirtti. Son dönemde yapılan operasyonlar ile PKK terör örgütüne çok ağır darbeler vurulduğunu söyleyen Akbıyık: “Geçmişte burada çok fazla acılar yaşanmış, maalesef terör örgütü burada birtakım terörist faaliyetlerde bulunabilmiş. Ama şu anda buralarda bir tane dahi terörist yok. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Hakkari artık güzellikleriyle anılıyor. Doğal güzellikleriyle anılıyor. Zap suyuyla, İkiyaka dağlarıyla, Cilo Sat dağlarıyla, Sat gölleriyle, yaylasıyla. Yine Çukurca'da yaptığımız festivalle, kayak merkezinde kış turizmiyle, yani Hakkari'nin sahip olduğu dünyada ender eşsiz güzelliklerle artık yavaş yavaş milletimizin hizmetine sunuyor.”

ÜS BÖLGESİNDEKİ ASKERLER

Üs bölgelerinde zorlu doğa koşulları altında terör mücadelesi yapan askerlerin morali oldukça yüksek. Askerin moral ve motivasyonunu en üst seviyede tutmak için komutanlar her türlü imkanı seferber ediyor. Varkevik Üs Bölgesi’nde Mehmetçikler için her türlü konfor sağlanırken, dinlenme saatlerinde satranç oynayıp, kitap okuyup, film izlenebiliyor. Ayrıca açık lise okuyan öğrencilere kaynak kitap sağlandığı gibi çalışma imkanı da veriliyor.

TURİZM MERKEZİ HAZIRLIĞI

Bir zamanlar çatışmaların olduğu, çokça şehit verdiğimiz Zap vadisi şimdi ıslah ediliyor. Öte yandan botları kullanmayı öğrenen doğa severler Zap Suyu’nda rafting yapmaya hazırlanıyor.

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