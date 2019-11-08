Kocaeli'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.
İHA'nın haberine göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik 6 Kasım Çarşamba günü İzmit, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda örgütün eğitim sorumlusu R.H. ile B.E., M.H., H.E. gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
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