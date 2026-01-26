Terör örgütü propagandası iddiasına gözaltı

Ana Haber Bülteni - 25 Ocak 2026 (SDG'nin Kontrolünde Alan Kalacak Mı?)

Sındırgı'daki hareketlilik normal mi? Deprem fırtınası ne zaman dinecek?Suriye'de ateşkesin sonu çatışma mı? Şam ile SDG ateşkesi uzatır mı? SDG Haseke'de kontrolü devrediyor mu? Entegrasyonda SDG'ye engel Kandil mi? SDG'nin kontrolünde alan kalacak mı? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.