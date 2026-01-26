Habertürk
        Haberler Gündem Terör örgütü propagandası iddiasına gözaltı

        Kocaeli'de terör örgütü propagandası iddiasıyla açığa alınan sağlık çalışanı İ.A. gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 11:42 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:42
        Kocaeli'de terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla açığa alınan sağlık çalışanı gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından terör örgütü YPG/SDG propagandası yaptığı iddiasıyla açığa alınan kadın sağlık çalışanı İ.A. hakkında çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        İl Sağlık Müdürlüğü, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan bir personelin, sosyal medya hesaplarında "Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri"ne aykırı paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiğini, ilgili personel hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığını bildirmişti.

