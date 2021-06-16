Terör örgütüne 3801 operasyonda 48 terörist öldürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlikBÜYÜK DARBE! Son dakika: Terör örgütüne ilkbahar-yaz operasyonu darbesi!
ABONE OL

Terör örgütüne ilkbahar-yaz operasyonu darbesi!

15 Nisan’da başlayan ilkbahar yaz operasyonlarının bugüne kadar yüzde 39’u 3 bin 801’i gerçekleştirildi. İlkbahar yaz operasyonları kapsamında son 2 ayda, 2’si kırmızı, 4’ü turuncu, 1’i yeşil, 9’u gri olmak üzere 48 terörist etkisiz hale getirildi

BÜYÜK DARBE! Son dakika: Terör örgütüne ilkbahar-yaz operasyonu darbesi!
Terör örgütüne 3801 operasyonda 48 terörist öldürüldü
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, 15 Nisan 2021 tarihinde başlatılan İlkbahar-Yaz operasyonlarının 1 Ekim 2021 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucuları (GK) yer aldığı operasyonlarda, 01 Ekim tarihine kadar 9 bin 630 operasyonun icra edilmesi planlandı. Bu operasyonların bugüne kadar yüzde 39’u 3 bin 801’i icra edildi.

Operasyonlar kapsamında son 2 ayda, 2’si kırmızı, 4’ü turuncu, 1’i yeşil, 9’u gri olmak üzere 48 terörist etkisiz hale getirildi, 298 sığınak ve mağarada, 159 Mayın/EYP, 137 silah, 99 el bombası, 35 telsiz, 355 tüp. ve 8.2 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CANİ... Son dakika: Doktorun boğazını kesmişti! Cezası belli oldu
GÜNDEMKırık camla psikiyatri asistanının boğazını kesmişti! ...
S-400 kurulumuna destek arttı - Haberler
GÜNDEMS-400 kurulumuna destek arttı
Son dakika: Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan Oğuzhan Asiltürk'e yanıt
GÜNDEMKaramollaoğlu'ndan Asiltürk'e yanıt
KORKUNÇ! Son dakika! 3 kişiyi vurdu kendisini böyle savundu!
GÜNDEM3 kişiyi vurdu kendisini böyle savundu!
KATLİAN YAPMIŞTI! Son dakika: Cani için istenen ceza belli oldu
GÜNDEMEski eşini ve kızlarını öldürmüştü, işte istenen ...
Kademeli normalleşmede yeni dönem: Düğünlerde yemek ve ikram yasağı kaldırıldı
GÜNDEMDüğünde yemek ikramı yasağı ve davetli sınırı kalktı
Pazar günü yasakları ne zaman bitecek? Normalleşmede hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?
GÜNDEMPazar günü yasakları ne zaman bitecek?
SON DAKİKA: 4 çocuk annesi Esma vahşetinde kahreden şüphe!
GÜNDEM4 çocuk annesi Esma vahşetinde kahreden şüphe!
POMEM polis alımı ne zaman yapılacak? 2021 POMEM polis alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?
GÜNDEMPOMEM polis alımı ne zaman yapılacak?
AÖF Yaz okulu sınav takvimi: 2021 AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ne? AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?
GÜNDEM2021 AÖF yaz okulu sınav tarihleri!