Terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturucuya karşı mücadele aralıksız sürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında; Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 26 ayrı noktada, 6 milyon 110 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca da Lice kırsalında icra edilen operasyonda 60 farklı noktada 4 milyon kök kenevir bitkisi ve 1 ton 244 kg esrar ele geçirildiği duyuruldu.

Son 2 günde narko terör operasyonlarında 10 milyon 110 bin kök kenevir ele geçirilirken, bu yakalamalarla birlikte son 15 günde ele geçirilen kök kenevir miktarı 42 milyon 110 bine yükseldi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.



