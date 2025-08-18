Habertürk
        Haberler Gündem Politika Terörsüz Türkiye süreci sürüyor: İşte komisyonun çalışma takvimi | Son dakika haberleri

        Terörsüz Türkiye süreci sürüyor: İşte komisyonun çalışma takvimi

        Meclis'te Terörsüz Türkiye mesaisi sürüyor. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu hafta salı ve çarşamba günü toplanacak. Şehit yakınları ve gaziler, Diyarbakır Anneleri ile Cumartesi Anneleri komisyonda dinlenecek. Eylül ayında da yasa çalışmalarının müzakere edilmesi planlanıyor. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi

        Giriş: 18.08.2025 - 12:48 Güncelleme: 18.08.2025 - 12:48
        Komisyonun çalışma takvimi belli oldu
        51 kişiden oluşan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantılarına devam ediyor.

        PKK'nın silah bırakma kararının ardından yasal düzenlemeler yapılacak. Özelikle silah bırakan PKK’lıların dönüşüne dair bir yasa teklifinin hazırlanması bekleniyor. PKK’lıların dönüşünün formüle edilmesi ya da etkin pişmanlık hükümlerinde değişiklik yapılması gibi düzenlemeler gündeme gelebilir. Yasal düzenlemeler için infaz yasasında değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

        EYLÜLDE HUKUKİ ADIMLAR İÇİN İSTİŞARELERE BAŞLANACAK

        Komisyon, bu ay içerisinde tarafları dinleyecek. Eylül ayında da hukuki adımlar için istişarelere başlanacak. 1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla birlikte de artık üzerinde uzlaşılan konulara dair yasa tekliflerinin Meclis'e sunulabileceği kaydediliyor. Komisyonun salı ve çarşamba günü yapılacak toplantılarında da birçok isim dinlenecek. Salı günkü komisyon Toplantısı saat 14.00'te başlayacak.

        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI GÖKTAŞ BİLGİ VERECEK

        Komisyonda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da toplantıda bilgi verecek. Şehit aileleri ve gazileri temsil eden sivil toplum kuruluşlarına da söz verileceği belirtildi. İkinci oturumda ise Diyarbakır Anneleri dinlenecek.

        CUMARTESİ ANNELERİ İLE BARIŞ ANNELERİ DİNLENECEK

        Çarşamba günü ise ilk oturumda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri dinlenecek. İkinci oturumda ise 4 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri görüşlerini paylaşacak. İnsan Hak Ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri söz alacak.

        Fotoğraf: AA

