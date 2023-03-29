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Haberler Gündem Trafik Tersane Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Tersane İstasyonu Nasıl Gidilir, Sabiha Gökçen'e Yakın Mı?
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Tersane Marmaray durağı nerede? Marmaray Tersane istasyonu nasıl gidilir, Sabiha Gökçen'e yakın mı?

Marmaray hattı oldukça uzun ve bu sebeple de mutlaka duraklarını iyi takip edebiliyor olmalısınız. Aynı zamanda Marmaray kullananlar saatlerini ve sefer güzergahlarını da bilmeli. Bu sayede ineceğiniz durağı kaçırmazsınız ya da binmek için gittiğinizde tekrar beklemek zorunda kalmazsınız.

Tersane Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Tersane İstasyonu Nasıl Gidilir, Sabiha Gökçen'e Yakın Mı?
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İşte bütün bunların cevabı da bu yazı içerisinde. Tersane Marmaray durağı nerede? Marmaray tersane istasyonu nasıl gidilir, Sabiha Gökçen’e yakın mı gibi önemli soruların cevaplarını vereceğiz. Hemen okuyarak bilmeniz gereken her şeyi öğrenebilirsiniz. Böylece yolunuzu kısaltabilirsiniz.

Tersane Marmaray Durağı Nerede?

Tersane Marmaray durağı yol tarifi ile başlayalım. Eğer istasyonun yerini bilmiyorsanız ve gitmeniz gereken adresi öğrenmeliyseniz işte buraya dikkat:

  • - Tersane, İstanbul’un Anadolu Yakasında yer alıyor
  • - Pendik ilçesi Güzelyalı Mahallesinde bulunan bir tren istasyonudur.
  • - İstanbul- Haydarpaşa- Ankara demiryolu üzerinde bulunuyor.

Marmaray durakları arasında yer alan Tersane’den de binen çok fazla yolcu oluyor. Aynı şekilde bu bölgeye gitmek isteyenler de Tersane durağında inmeyi tercih ediyor.

Tersane Marmaray İstasyonuna Nasıl Gidilir?

Eğer Tersane Marmaray durağı ulaşımı nasıl sağlanır merak ediyorsanız binmeniz gereken otobüs hatlarını sizlerle paylaşıyoruz. Bu hatlar Pendik’ten geçen ve istasyona yakın olan hatlardır.

  • - 133T
  • - 16D
  • - 130Ş
  • - 133AK
  • - 200
  • - 500T
  • - KM11

Bunlara ek olarak M4 metro hattı da yine Tersane durağından geçiyor. Eğer bu hatlardan birine binerseniz hangi durakta inmeniz gerektiğini de sorabilirsiniz. Ya da bir diğer seçeneği değerlendirerek, internetten otobüsün geçtiği duraklara bakabilirsiniz. Böylece hangi durakta inmeniz gerektiğini daha net görebilirsiniz.

Pendik genel olarak çok büyük bir bölgedir ve bu sebeple birkaç ilçesi de Marmaray durakları arasındadır. Bu yüzden de istediğiniz durakta inerek nereyi gitmeyi düşünüyorsanız ilgili hatlara binerek, yolunuza devam edebilirsiniz.

Ama küçük bir not olarak eklemeliyiz ki otobüsle istasyona ulaşım biraz zaman alabilir. Ortalama 40 dakika- bir saat aralığındadır.

Tersane Marmaray Durağı Sabiha Gökçen'e Yakın Mı?

Aslında Marmaray, Sabiha Gökçen Havaalanı’na gitmek isteyenler için oldukça rahat bir ulaşım aracı. Çünkü Marmaray kullandığınızda, Tersane durağı ile Sabiha Gökçen arası ortalama 20 dakika sürüyor. Bu sebeple de çoğu kişi havaalanına gitmek için Marmaray’ı tercih ediyor.

Eğer İstanbul’a yeni geldiyseniz ve Pendik’e gitmeniz gerekiyorsa da yine aynı şekilde Marmaray’a binerek Tersane durağına gidebilirsiniz.

Buna ek olarak ücretlendirme sistemi de gittiğin kadar öde ile işliyor. bindiğinizde basıyorsunuz fakat inerken de kartınızı tekrar gösteriyorsunuz. Kaç durak geldiyseniz, ona göre bilet kesimi yapılıyor ve geri kalan para da bakiyenize tekrar ekleniyor.

Tersane Marmaray Durağından Kaç Dakikada Bir Tren Geçiyor?

Marmaray seferleri sabah 6:00’dan gece 23:58’e kadar sürüyor. Her sefer aralığı ise 15 dakikadır. Bu Gebze- Halkalı seferleri için geçerlidir. Eğer diğer hatta binecekseniz, onun süresi de 8 dakikadır.

Bütün bunları göz önünde bulundurduğunuzda Tersane Marmaray durağından kaç dakikada bir tren geçiyor sorusunun cevabını dikkate alabilirsiniz. Bazen tren gözünüzün önünden gidebiliyor, böyle durumlarda da 15 dakika beklemeniz gerekecek.

Ayrıca son olarak şu bilgiyi de aktaralım: İki durak arası mesafe de 2-3 dakika arasında değişiyor. Metro hangi duraktaysa, size gelmesinin kaç dakikayı bulacağını da rahatlıkla hesaplayabilirsiniz.

İşte gördüğünüz üzere sizlere bilmeniz gereken bütün detayları aktardık. Tersane Marmaray durağı nerede ve nasıl gidilir? Bu önemli soruların cevaplarını unutmayın ve gittiğiniz zaman rahatlıkla ulaşım sağlayın.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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