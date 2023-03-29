Güzelyalı Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Güzelyalı İstasyonu Nasıl Gidilir?

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Eğer Güzelyalı Marmaray durağı nerede merak ediyorsanız, bu yazıyı okuyabilirsiniz. Böylece Marmaray Güzelyalı İstasyonu nasıl gidilir sorusunun da cevabını bulacaksınız.

Güzelyalı Marmaray Durağı Nerede?

Öncelikle sizlere bu sorunun detaylı cevabını aktaralım. Güzelyalı Marmaray durağı, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yer alıyor ve Pendik ilçesine bağlı Güzelyalı mahallesindedir. Eğer bu bölgeye gitmeniz gerekiyorsa Güzelyalı durağında inebilirsiniz.

Aynı zamanda bu istasyon İstanbul- Haydarpaşa- Ankara demiryolu üzerinde yer alıyor. Üzerinde birkaç kez düzenleme yapılarak bugünkü halini almıştır. 2019 yılında da aktif hale gelmiştir.

Güzelyalı Marmaray durağı yol tarifi yaparken sahile yakınlığı da dikkat çekiyor. Bu sebeple eğer sahil taraflarına gitmek istiyorsanız ve Pendik’te olmanız gerekiyorsa o zaman Güzelyalı’da inebilirsiniz.

Güzelyalı Marmaray İstasyonuna Nasıl Gidilir?

Güzelyalı Marmaray istasyonuna giden otobüsler var.

- 130Ş

- 133KT

- 133Ş

- 200

- 500T

Bu hatlara binerek Güzelyalı’da inebilirsiniz. Ama buna ek olarak Pendik’in merkezine gitmek istiyorsanız da başka hatlara binmeniz lazım.

- 132K

- 132P

- 16A

- 16D

Bunlara binerek Pendik’te inebilirsiniz.

İşte Güzelyalı Marmaray durağı yol tarifi ile ilgili bilmeniz gerekenleri aktardık. Genel olarak yapmanız gerekenler çok basit ve sadece kontrol etmeniz gerekiyor. Durağı kaçırmazsanız bir sorun yaşamazsınız.

Güzelyalı Marmaray Durağı Seferleri

Genel olarak merak edilen konulardan birisi Güzelyalı Marmaray durağından kaç dakikada bir tren geçiyor?

Marmaray seferleri 15 dakikada birdir. Bu sebeple eğer Marmaray’ı kaçırırsanız 15 dakika sonra diğerine binebilirsiniz.

Marmaray duraklarında gittiğin kadar öde yönteminin geçerli olduğunu bilmelisiniz. İndiğiniz durakta hemen biletinizi basmalısınız. Böylece rahatlıkla yolculuk yapabilirsiniz.

Sizlere verdiğimiz bu detayları unutmayın ve bir kenara yazın. Böylece takibini daha rahat yapabilirsiniz.

Marmaray Ücretleri 2023

Güzelyalı Marmaray’da inmek istiyorsanız ücretlerin ne olduğunu da bilmelisiniz. Gittiğin kadar öde tarifesi uygulandığı için ödemeniz gereken ücretler de değişecek.

- İlk 7 durak için yapılan yolculuğunuz öğrenci bileti ise 4,83 TL,

- Tam bilette ise 9,90 TL basacak.

- Sonraki duraklarda da km başına ücret artacak.

Buna ek olarak tam bir yolculuk yapacaksanız da 21,90 TL ödeyeceksiniz.

Güzelyalı Marmaray durağı nerede sorusunun cevabını sizlere verdik. Daha sonra eğer isterseniz Güzelyalı Marmaray’da inerek diğer toplu taşıma araçlarına binebilirsiniz.

Marmaray Durakları

Sizlere son olarak Marmaray duraklarından da bahsedelim. Eğer merak ediyorsanız ek bilgi olarak bir kenara not alabilirsiniz. böylece Güzelyalı durağında inmeden önce hangi duraklardan geçtiğinizi de bilirsiniz.

- Halkalı, Mustafa Kemal, Küçükçekmece, Florya, Florya Akvaryum, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazılıçeşme, Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar, Ayrılıkçeşmesi, Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca, Gebze.

Sizlere bahsettiğimiz bu hat Halkalı- Gebze Marmaray hattıdır ve oldukça uzundur. Tersane ve Aydıntepe durakları arasında yer alan Güzelyalı’ya istediğiniz zaman gidebilirsiniz. Ayrıca internetten de Marmaray’ın hangi durakta olduğunu takip edebilirsiniz.

Böylece kısa sürede istediğiniz sefer gelecek ve siz de boş yere uzun süre beklemeyeceksiniz. Bu en etkili yöntemdir. Sonrasında da yazılı olan durakları takip ederek Güzelyalı durağında rahatlıkla inebilirsiniz. Bu yazı size rehber olsun ve yolculuğunuzun rahat geçmesini sağlasın.