Aydıntepe Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Aydıntepe İstasyonu Nasıl Gidilir, Sahile Yakın Mı?

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Şimdi siz de bu yazıyı okuyarak Aydıntepe Marmaray durağı nerede? Sorusunun cevabını bulacaksınız. Aynı zamanda Marmaray Aydıntepe İstasyonu nasıl gidilir, sahile yakın mı bunu da öğreneceksiniz.

Hemen okuyun ve öğrenin.

Aydıntepe Marmaray Durağı Nerede?

Aydıntepe istasyonu İstanbul’un Anadolu Yakasında yer alıyor ve Tuzla ilçesinin Aydıntepe Mahallesinde bulunuyor. Eğer bu durakta inerseniz, Tuzla’dasınız demektir.

Buna ek olarak Aydıntepe Marmaray durağı işlek bir bölgededir ve buraya ulaşım da kolaydır. Marmaray’ın geçtiği duraklardan herhangi birinden binin ve Aydıntepe durağında inin. Eğer mahallenin içlerine gitmeniz gerekiyorsa yürüyebilirsiniz ya da bir dolmuşa, otobüse binebilirsiniz.

Aynı şekilde istasyona ulaşım için illa Marmaray kullanmanıza da gerek yok. geçen hatları kullanabilirsiniz.

- 130Ş

- 133Ş

- 500T

- KM13

Yapmanız gereken bu hatların geçtiği durağı incelemek ve saatlerine bakmak.

Ayrıca C-319 hatlı minibüs de yine istasyonun önünden geçiyor.

Aydıntepe Marmaray Durağı Sahile Yakın Mı?

Aydıntepe Marmaray istasyonuna nasıl gidilir sorusunun cevabını verdikten sonra sahile yakın olup olmadığından da bahsedelim. Aslında Tuzla sahile yakın değildir ve ona bağlı olan mahallesi Aydıntepe de sahile yakın olmuyor. Yine ulaşım araçlarını kullanarak ya da 15-20 dakika kadar yürüyerek sahile ulaşabilirsiniz. Tabi bunun için de hangisinin sizin için daha iyi olacağına karar vermeniz gerekiyor.

Tuzla Sahili aslında metro hattından biraz uzakta kalıyor. Bu sebeple de herkes nasıl gideceğini merak ediyor. Ama ulaşım imkânsız değil. Aydıntepe Marmaray durağı da az önce bahsettiğimiz üzere bir mahalleye bağlıdır ve bu mahalleye ulaşım için tercih edilir.

Aydıntepe Marmaray Durağından Kaç Dakikada Bir Tren Geçiyor?

Asıl önemli konulardan bir diğeri de Aydıntepe Marmaray durağından kaç dakika aralıklarla tren geçtiğidir. Marmaray seferleri 15 dakikada bir oluyor. Bu sebeple bir metro kaçarsa 15 dakika beklemelisiniz ve sonrakine binmelisiniz.

Buna ek olarak Aydıntepe Marmaray durağı yol tarifi bilgilerini bir kenara not alabilirsiniz.

Şimdi sizin işinizi daha da kolaylaştırmak için Marmaray duraklarından da bahsedeceğiz. Böylece hangi durakta inmeniz gerektiğini de daha iyi bileceksiniz.

- Halkalı, Mustafa Kemal, Küçükçekmece, Florya, Florya Akvaryum, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazılıçeşme, Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar, Ayrılıkçeşmesi, Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca, Gebze.

Bu durakları aklınızda tutarsanız ineceğiniz durakları daha rahat takip edebilirsiniz.

Bu bilgilere ek olarak Aydıntepe durağından geçen ilk tren sabah 06.08’de, son tren ise 23.07’de istasyonda olacak. Bu saatlere göre kendinizi ayarlayabilirsiniz.

Sonuç Olarak:

Marmaray uzun zamandır kullanılıyor ve zaman geçtikçe kullanan sayısı da artıyor. Eğer sistemini öğrenirseniz ve sizin için rahat bir ulaşım aracı olduğunu fark ederseniz rahatlıkla Marmaray kullanabilirsiniz. Sadece saatlerine ve duraklarına dikkat etmeniz yeterli olacak.

İşte sizlere bütün detaylarıyla Aydıntepe Marmaray durağı nerede sorusunun cevabını verdik. Bu yazı size rehber olacak ve istediğiniz bütün soruların da cevapları yer alıyor.

İlk kez Marmaray kullanacaksanız indiğiniz durakta da kartınızı basmayı unutmayın. Geri yükleme yapıldığında bakiyenizi kontrol edebilirsiniz. Böylece ne zaman yüklemeniz gerektiğini de görebilirsiniz.