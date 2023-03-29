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Haberler Gündem Trafik İçmeler Marmaray Durağı Nerede? Marmaray İçmeler İstasyonu Nasıl Gidilir?
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İçmeler Marmaray durağı nerede? Marmaray İçmeler istasyonu nasıl gidilir?

Halkalı- Gebze istikametinde bulunan Marmaray hattı son zamanlarda fazlasıyla kullanılıyor. Buna bağlı olarak vatandaşlar da hangi durakta inmeleri ve binmeleri gerektiği konusunda bazı sorunlar yaşıyorlar. İşte bu soruna bir çözüm olması amacıyla yazıyı hazırladık.

İçmeler Marmaray Durağı Nerede? Marmaray İçmeler İstasyonu Nasıl Gidilir?
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İçmeler Marmaray durağı nerede? Marmaray İçmeler istasyonu nasıl gidilir? Bu soruların cevaplarını öğrenmek için hemen okumaya başlayabilirsiniz.

Bütün detaylar için okumaya başlayın.

İçmeler Marmaray Durağı Nerede?

Marmaray hattının duraklarından birisi olan İçmeler, İstanbul’dadır. Ayrıca Tuzla ilçesinin İçmeler mahallesinde bulunan duraklardandır. Tuzla ve Aydıntepe durakları arasında yer alıyor. Buna ek olarak durak sıralamasına bakarsak da İçmeler durağının Gebze’den 7. Durak, Halkalı’dan da 37. Durak olduğunu söyleyebiliriz.

Marmaray saatleri ise şu şekilde: 06.00 ila 23.58 arasında…

İçmeler Marmaray İstasyonuna Nasıl Gidilir?

Bir diğer önemli konu da İçmeler Marmaray istasyonuna nasıl gidilir?

En sık kullanılan otobüs hattı 133Ş Çağdaşkent Sağlık Ocağı- Kartal hattıdır. Eğer Marmaray’a gitmeniz gerekiyorsa bu hattı kullanarak istediğiniz durakta inebilirsiniz. Aynı zamanda bu otobüs 81 duraktan geçiyor ve hangi durakta inmek istiyorsanız isimlerini iyi bilmelisiniz. Böylece doğru durakta inerek daha rahat bir yolculuk yapabilirsiniz.

  • - Buna ek olarak otobüs seferleri de 05.40’ta başlıyor ve 21.10’a kadar devam ediyor.
  • - Onun dışında istasyona giden ya da oradan geçen servisler ve dolmuşlar bulunuyor.
  • - Eğer siz de bu istasyona gidecekseniz dolmuşu tercih edebilirsiniz.

İçmeler Marmaray Durağından Kaç Dakikada Bir Tren Geçiyor?

İçmeler Marmaray durağı yol tarifi bilgisinden sonra kaç dakikada bir tren geçtiğini de söyleyelim. Marmaray sefer aralıkları 15 dakikadır. Eğer kaçırırsanız diğerine binmek için 15 dakikanız olacak. Ayrıca her durak arası da 2- 3 dakika sürüyor. Bu sebeple seferler arası 15 dakikayı beklemeniz gerekecek.

Yürümek istemiyorsanız ya da iki üç durak sonra inecekseniz yine Marmaray’ı kullanabilirsiniz.

İçmeler de diğer duraklarla karşılaştırıldığı zaman çok fazla yolcu sayısına sahip duraklardan birisi. Bu sebeple fazlasıyla merak ediliyor.

Merak edenler ise Tuzla’da bulunduğunu bilmiyor. Ayrıca sizler de Tuzla’da inerek yine dolmuş kullanarak farklı bir yoldan gitmeyi tercih edebilirsiniz.

Bunlara ek olarak;

  • - Binmeniz gereken hat kadar hangi durakta ineceğiniz de önemli.
  • - Bir önceki ve bir sonraki durakları bilirseniz kaçırmazsınız.
  • - İndiğiniz zaman kartınızı geri basmayı unutmayın.

Marmaray Ücretleri 2023

En çok merak edilen konulardan birisi de ücretlerin ne kadar olduğu. Size şöyle söyleyebiliriz: Gittiğiniz durak sayısına göre belli bir tarifesi bulunuyor. Ona göre hesaplamasını yapabilirsiniz.

Öğrenci ve tam biletleri de farklıdır.

Örnek vermek gerekirse;

  • - İlk 7 durak için yapılan yolculuğunuz öğrenci biletinde 4,83 TL,
  • - Tam bilette ise 9,90 TL basacak.
  • - Sonraki duraklarda da km başına ücret artacak.
  • - İlk duraktan son durağa kadar gidecekseniz de 22 TL basmanız gerekecek.

İşte bütün bu bilgileri göz önünde bulundurarak İçmeler Marmaray durağı nerede daha iyi bilirsiniz. Ayrıca otobüsle ya da dolmuşla da istasyona ulaşım sağlamanız kolay olacak.

Tam yolu görebilmek adına İçmeler Marmaray ulaşım haritasını açarak yol güzergahını da görebilirsiniz. Burada çevresini de inceleyebilirsiniz. Genelde yabancı olanlar ve bu şehre yeni gelenler, hatta Marmaray’ı yeni kullanacak olanlar bu yöntemi daha çok tercih ediyor.

Bütün bunların da ötesinde Marmaray çok uzun zamandır kullanılıyor ve bu sebeple artık çevrenizden birine sorduğunuzda da size yardımcı olacağını bilmelisiniz.

Tuzla’ya bağlı olan İçmeler’e gitmek isteyenler için rehber olacaktır.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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