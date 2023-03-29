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Haberler Gündem Trafik Tuzla Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Tuzla İstasyonu Nasıl Gidilir, Sahile Yakın Mı?
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Tuzla Marmaray durağı nerede? Marmaray Tuzla istasyonu nasıl gidilir, sahile yakın mı?

Marmaray aslında çok uzun bir hatta sahip ve bu yüzden de gideceğiniz yere göre Marmaray kullanmayı tercih edebilirsiniz. Vatandaşlar genelde şehir içi ulaşım konusunda metroları ya da otobüsleri kullanıyor. Marmaray ise İstanbul’da bulunan ve çok uzun zamandır hizmet veren bir hat.

Tuzla Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Tuzla İstasyonu Nasıl Gidilir, Sahile Yakın Mı?
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Peki bu duraklara baktığımızda Tuzla Marmaray Durağı nerede biliyor musunuz? İşte size bu sorunun cevabını vereceğiz. Aynı zamanda Marmaray Tuzla İstasyonu nasıl gidilir, sahile yakın mı? diye merak edenler de öğrenmiş olacak.

Tuzla Marmaray Durağı Nerede?

İstanbul Marmaray istasyonlarına bakınca aralarında Tuzla durağı olduğunu da görüyoruz. Peki Tuzla Marmaray Durağı nerede? Tuzla’da bulunan durak için öncelikle Marmaray’ın geçtiği durakları bilmeniz gerekiyor.

İşte size bir listesi:

  • Halkalı İstasyonu
  • Mustafa Kemal İstasyonu
  • Küçükçekmece İstasyonu
  • Florya İstasyonu
  • Florya Akvaryum İstasyonu
  • Yeşilköy İstasyonu
  • Yeşilyurt İstasyonu
  • Ataköy İstasyonu
  • Bakırköy İstasyonu
  • Yenimahalle İstasyonu
  • Zeytinburnu İstasyonu
  • Kazlıçeşme İstasyonu
  • Yenikapı İstasyonu
  • Sirkeci İstasyonu
  • Üsküdar İstasyonu
  • Ayrılık Çeşmesi İstasyonu
  • Söğütlüçeşme İstasyonu
  • Feneryolu İstasyonu
  • Göztepe İstasyonu
  • Erenköy İstasyonu
  • Suadiye İstasyonu
  • Bostancı İstasyonu
  • Küçükyalı İstasyonu
  • İdealtepe İstasyonu
  • Süreyya Plajı İstasyonu
  • Maltepe İstasyonu
  • Cevizli İstasyonu
  • Atalar İstasyonu
  • Başak İstasyonu
  • Kartal İstasyonu
  • Yunus İstasyonu
  • Pendik İstasyonu
  • Kaynarca İstasyonu
  • Tersane İstasyonu
  • Güzelyalı İstasyonu
  • Aydıntepe İstasyonu
  • İçmeler İstasyonu
  • Tuzla İstasyonu
  • Çayırova İstasyonu
  • Fatih İstasyonu
  • Osmangazi İstasyonu
  • Darıca İstasyonu
  • Gebze İstasyonu

Eğer Gebze yönünden bindiyseniz Çayırova istasyonundan sonra binmelisiniz. Halkalı yönünden bindiyseniz de İçmeler durağından sonra binmeniz gerektiğini unutmayın. Durakların isimlerini bilirseniz, takip etmeniz daha kolay olacaktır.

Tuzla Marmaray İstasyonuna Nasıl Gidilir?

Tuzla Marmaray durağı yol tarifi nedir? İsterseniz buraya otobüs ya da dolmuşla ulaşım sağlayabilirsiniz.

Eğer otobüs kullanmak isterseniz;

  • - 130H
  • - 130Ş
  • - 200
  • - 500T
  • - KM12 hatlarını kullanabilirsiniz

Buna ek olarak dolmuş ya da minibüs tercih edecekseniz de;

  • - C-124’e binebilirsiniz.

İşte bu bilgileri dikkate alarak Tuzla Marmaray istasyonuna gidebilirsiniz.

Tuzla Marmaray Durağından Kaç Dakikada Bir Tren Geçiyor?

Sizlere Tuzla Marmaray yol tarifi yaptık. Ayrıca Tuzla’ya gitmek isteyenlerin çoğu sahili soruyor. Siz de Tuzla Marmaray durağı sahile yakın mı diye merak ediyorsanız cevabını şöyle verelim: Tuzla istasyonu sahile yakın değildir ve yürüyerek ortalama yarım saatten fazla sürecektir. Bu sebeple ulaşım aracı kullanırsanız da süre daha kısa olacaktır.

Bütün bu bilgilerin yanı sıra duraklar arası ve iki sefer arası kaç dakika sürüyor? Her durak arası 2 ya da 3 dakika sürüyorken iki sefer arası da 15 dakikadır.

Birini kaçırırsanız diğerine binebilirsiniz. Öğrenciyseniz ya da işe gidiyorsanız mutlaka sefer saatlerine bakmalısınız. Böylece zamanlamanızı daha iyi yapabilirsiniz.

Marmaray Ücretleri Nedir?

Her yıl olduğu gibi 2023 yılında da Marmaray ücretlerini güncelledi.

  • - Öğrenciler kısa mesafede 4,83 TL
  • - Uzum mesafede 9,90 TL
  • - Tam bilet için de 21,91TL ödemeniz gerekiyor.

Ayrıca istasyon sayısına göre de ücretiniz değişecek. Gittiğin kadar öde uygulaması ile inmeden önce biletinizi tekrar basarak kalan bakiyeyi alabilirsiniz.

Örneğin, 1-7 istasyon arası tam bilet 9,90 TL iken 8-14 istasyon arası da 12,73 TL alacak.

İşte sizlere Tuzla Marmaray durağı nerede sorusunun cevabını verdik. Eğer istasyonları biliyorsanız ve kullanmanız gerekiyorsa bu yazıyı dikkate okuyarak kenara notlarınızı alabilirsiniz. Çünkü Marmaray’ın her durağı fazlasıyla merak ediliyor ve önemli yerlerde bulunanlar da çevrelerinde ne var ya da istedikleri bölgeye yakın mı araştırılıyor.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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