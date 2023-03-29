Tuzla Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Tuzla İstasyonu Nasıl Gidilir, Sahile Yakın Mı?

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Peki bu duraklara baktığımızda Tuzla Marmaray Durağı nerede biliyor musunuz? İşte size bu sorunun cevabını vereceğiz. Aynı zamanda Marmaray Tuzla İstasyonu nasıl gidilir, sahile yakın mı? diye merak edenler de öğrenmiş olacak.

Tuzla Marmaray Durağı Nerede?

İstanbul Marmaray istasyonlarına bakınca aralarında Tuzla durağı olduğunu da görüyoruz. Peki Tuzla Marmaray Durağı nerede? Tuzla’da bulunan durak için öncelikle Marmaray’ın geçtiği durakları bilmeniz gerekiyor.

İşte size bir listesi:

Halkalı İstasyonu

Mustafa Kemal İstasyonu

Küçükçekmece İstasyonu

Florya İstasyonu

Florya Akvaryum İstasyonu

Yeşilköy İstasyonu

Yeşilyurt İstasyonu

Ataköy İstasyonu

Bakırköy İstasyonu

Yenimahalle İstasyonu

Zeytinburnu İstasyonu

Kazlıçeşme İstasyonu

Yenikapı İstasyonu

Sirkeci İstasyonu

Üsküdar İstasyonu

Ayrılık Çeşmesi İstasyonu

Söğütlüçeşme İstasyonu

Feneryolu İstasyonu

Göztepe İstasyonu

Erenköy İstasyonu

Suadiye İstasyonu

Bostancı İstasyonu

Küçükyalı İstasyonu

İdealtepe İstasyonu

Süreyya Plajı İstasyonu

Maltepe İstasyonu

Cevizli İstasyonu

Atalar İstasyonu

Başak İstasyonu

Kartal İstasyonu

Yunus İstasyonu

Pendik İstasyonu

Kaynarca İstasyonu

Tersane İstasyonu

Güzelyalı İstasyonu

Aydıntepe İstasyonu

İçmeler İstasyonu

Tuzla İstasyonu

Çayırova İstasyonu

Fatih İstasyonu

Osmangazi İstasyonu

Darıca İstasyonu

Gebze İstasyonu

Eğer Gebze yönünden bindiyseniz Çayırova istasyonundan sonra binmelisiniz. Halkalı yönünden bindiyseniz de İçmeler durağından sonra binmeniz gerektiğini unutmayın. Durakların isimlerini bilirseniz, takip etmeniz daha kolay olacaktır.

Tuzla Marmaray İstasyonuna Nasıl Gidilir?

Tuzla Marmaray durağı yol tarifi nedir? İsterseniz buraya otobüs ya da dolmuşla ulaşım sağlayabilirsiniz.

Eğer otobüs kullanmak isterseniz;

- 130H

- 130Ş

- 200

- 500T

- KM12 hatlarını kullanabilirsiniz

Buna ek olarak dolmuş ya da minibüs tercih edecekseniz de;

- C-124’e binebilirsiniz.

İşte bu bilgileri dikkate alarak Tuzla Marmaray istasyonuna gidebilirsiniz.

Tuzla Marmaray Durağından Kaç Dakikada Bir Tren Geçiyor?

Sizlere Tuzla Marmaray yol tarifi yaptık. Ayrıca Tuzla’ya gitmek isteyenlerin çoğu sahili soruyor. Siz de Tuzla Marmaray durağı sahile yakın mı diye merak ediyorsanız cevabını şöyle verelim: Tuzla istasyonu sahile yakın değildir ve yürüyerek ortalama yarım saatten fazla sürecektir. Bu sebeple ulaşım aracı kullanırsanız da süre daha kısa olacaktır.

Bütün bu bilgilerin yanı sıra duraklar arası ve iki sefer arası kaç dakika sürüyor? Her durak arası 2 ya da 3 dakika sürüyorken iki sefer arası da 15 dakikadır.

Birini kaçırırsanız diğerine binebilirsiniz. Öğrenciyseniz ya da işe gidiyorsanız mutlaka sefer saatlerine bakmalısınız. Böylece zamanlamanızı daha iyi yapabilirsiniz.

Marmaray Ücretleri Nedir?

Her yıl olduğu gibi 2023 yılında da Marmaray ücretlerini güncelledi.

- Öğrenciler kısa mesafede 4,83 TL

- Uzum mesafede 9,90 TL

- Tam bilet için de 21,91TL ödemeniz gerekiyor.

Ayrıca istasyon sayısına göre de ücretiniz değişecek. Gittiğin kadar öde uygulaması ile inmeden önce biletinizi tekrar basarak kalan bakiyeyi alabilirsiniz.

Örneğin, 1-7 istasyon arası tam bilet 9,90 TL iken 8-14 istasyon arası da 12,73 TL alacak.

İşte sizlere Tuzla Marmaray durağı nerede sorusunun cevabını verdik. Eğer istasyonları biliyorsanız ve kullanmanız gerekiyorsa bu yazıyı dikkate okuyarak kenara notlarınızı alabilirsiniz. Çünkü Marmaray’ın her durağı fazlasıyla merak ediliyor ve önemli yerlerde bulunanlar da çevrelerinde ne var ya da istedikleri bölgeye yakın mı araştırılıyor.