Çayırova Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Çayırova İstasyonu Nasıl Gidilir?

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Peki Çayırova Marmaray durağı nerede? Marmaray Çayırova istasyonu nasıl gidilir? Bu soruların cevapları için hemen yazıyı okumaya başlayabilirsiniz. Bilmeniz gereken yol tarifini sizlerle paylaşıyoruz.

Çayırova Marmaray Durağı Nerede?

Öncelikle sizlere Çayırova Marmaray durağının nerede olduğunu söyleyelim. Tam adresini bilmek isterseniz Cumhuriyet, Gebze/ Kocaeli olduğunu belirtelim.

Marmaray birden fazla hatta geçiş yapıyor. Bunlardan birisi de Kocaeli’ne kadar giden Halkalı- Gebze hattıdır. Eğer bu hatta binerseniz Kocaeli Gebze’ye kadar gidebilirsiniz. Üstelik Marmaray hattı boyunca istediğiniz duraktan binip istediğinizde inebilirsiniz.

Son zamanlarda Marmaray durakları fazlasıyla merak ediliyor ve yol tarifi alınıyor. İşte çok fazla kullanılan duraklardan birisi de Çayırova.

Eğer Halkalı yönünden bindiyseniz, Tuzla metro durağından sonra inmelisiniz. Ama Gebze yönünden bindiyseniz zaten üç durak sonra yani Fatih durağını geçince ineceksiniz.

Çayırova Marmaray İstasyonuna Nasıl Gidilir?

Çayırova istasyonuna ulaşmak için sadece Marmaray kullanmanız gerekmiyor. Aynı zamanda otobüs de kullanabilirsiniz.

İstasyonun yakınından geçen otobüs hatları ise 415 ve 425. Bu hatlardan birine binerek istasyonda inebilirsiniz. Ayrıca bu hatlarla,

- Gebze Beylikbağı,

- Mimar Sinan Yavuz Selim,

- Cumhuriyet,

- Ulus,

- Hürriyet

- Köşklüçeşme

- Çayırova Emek

- İnönü

- Akse

- Fatih Devlet Hastanesi

- Marmaray

- Farabi Devlet Hastanesi duraklarına ulaşabilirsiniz.

Marmaray durağında indiğinizde Çayırova’ya gidebilirsiniz. Çayırova Marmaray durağı yol tarifi bilgisinden sonra sefer saatlerini de aktaralım. Sabah 06.00’da başlıyor ve gece yarısına kadar seferleri devam ediyor.

Çayırova Marmaray Durağından Kaç Dakikada Bir Tren Geçiyor?

Çayırova Marmaray istasyonuna nasıl gidilir sorusunun cevabından sonra bir diğer önemli konuya da geçelim: Peki iki durak arası kaç dakika ve kaç dakikada bir tren geçiyor?

Her iki durak arası mesafe ortalama 2 ya da 3 dakika sürüyor. Buna ek olarak sefer aralığı da 15 dakikadır. Eğer işe ya da okula gitmeniz gerekiyorsa yine de bir önceki sefere binmeniz daha iyi olacaktır.

Marmaray Halkalı- Gebze istikameti eğer yolunuzu kısaltıyorsa mutlaka bu ulaşımı tercih etmelisiniz.

Yolcu ücretlerine de bakacak olursak;

- Tam bilet basıyorsanız kısa yolculukta 9,90 TL

- Uzun süreli yolculuklarda 21,91 TL

- Öğrenciler ise kısa süreli yolculuklarda 4,83 TL

- Uzun mesafelerde ise 9,90 TL ödeyeceksiniz.

Ayrıca Marmaray’da da ‘Gittiğin kadar öde’ uygulaması geçerli. Bu sebeple bindikten sonra kartınızı bir kenara koymayın ve yakınınızda tutun. Böylece inerken basabilirsiniz. Geriye kalan tutarı da geri kartınıza yükleyecek.

Marmaray Durakları

Şimdi sizlere Marmaray Gebze- Halkalı hattının duraklarını da aktaralım. Böylece eğer başka bir şehirde yaşıyorsanız ve hangi duraklarda inmeniz gerektiğini bilmiyorsanız bu listeyi bir kenara yazabilirsiniz.

- Gebze, Darıca, Osmangazi, Fatih, Çayırova, Tuzla, İçmeler, Aydıntepe, Güzelyalı, Tersane, Kaynarca, Pendik, Yunus, Kartal, Başak, Atalar, Cevizli, Maltepe, Süreyya Plajı, İdealtepe, Küçükyalı, Bostancı, Suadiye, Erenköy, Göztepe, Feneryolu, Söğütlüçeşme, Ayrılıkçeşmesi, Üsküdar, Sirkeci, Yenikapı, Kızılçeşme, Zeytinburnu, Yenimahalle, Bakırköy, Ataköy, Yeşilyurt, Yeşilköy, Florya Akvaryum, Florya, Küçükçekmece, Mustafa Kemal ve Halkalı.

İşte size bilmeniz gereken bütün bilgileri aktardık. Eğer Çayırova Marmaray durağında inmek istiyorsanız bilgileri dikkate alabilirsiniz. Söylediğimiz hatlara binerek istasyon durağında inebilirsiniz. Bir önceki ve sonraki durakları da bilirseniz, kalabalık bir durumda inmeniz daha rahat olacaktır. Marmaray Durakları da yine bilinmesi gereken önemli bir konu..