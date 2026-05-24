Kurban Bayramı’nın manevi atmosferini oluşturan önemli günlerden biri olan Terviye Günü, İslam dünyasında hac ibadetinin en kritik aşamalarından biri olarak kabul ediliyor. Hicri takvime göre Zilhicce ayının 8. gününe denk gelen bu özel gün, özellikle hacı adaylarının Mekke çevresinde ibadet hazırlıklarını yoğunlaştırdığı, manevi anlamı yüksek bir dönemdir. Peki Terviye günü nedir? Terviye günü yapılacak ibadetler nelerdir? Ayrıntılar haberimizde.

TERVİYE GÜNÜ NEDİR?

Terviye Günü, Zilhicce ayının 8. günü olarak İslam kaynaklarında yer alır. “Terviye” kelimesi, “düşünmek, tefekkür etmek ve hazırlık yapmak” anlamına gelir.

REKLAM

Hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar bu günde Mina’ya geçerek Arafat öncesi hazırlıklarını tamamlar. Bu nedenle Terviye Günü, hem fiziksel hem de manevi hazırlığın yoğunlaştığı bir gün olarak kabul edilir.

TERVİYE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

Terviye Günü’nde yapılabilecek ibadetler genel olarak nafile ve hazırlık ibadetleri olarak öne çıkar. İşte bu mübarek günde yapılabilecek ibadetler:

1. Nafile Namaz Kılmak

Terviye Günü’nde bol bol nafile namaz kılmak tavsiye edilir. Bu ibadet, manevi hazırlığın güçlenmesine vesile olur.

2. Kur’an-ı Kerim Okumak

Bu özel günde Kur’an-ı Kerim okumak, anlamak ve üzerinde tefekkür etmek oldukça faziletli kabul edilir.

3. Zikir ve Tesbih Çekmek

Allah’ı anmak, salavat getirmek ve tesbih çekmek Terviye Günü’nün en önemli ibadetleri arasında yer alır.

4. Tövbe ve İstiğfar Etmek

Geçmiş hatalardan arınmak için tövbe etmek ve bolca istiğfar getirmek önerilir.

5. Hac İçin Manevi Hazırlık

Hac ibadetini yerine getirenler için bu gün, Arafat’a hazırlık anlamı taşır. Hacı adayları ihramlarını gözden geçirir ve ibadet planlarını tamamlar.