Terviye orucu nedir ve nasıl niyet edilir? Terviye orucu ne zaman ve nasıl tutulur?

TERVİYE GECESİ FAZİLETİ

Bu mübarek gece, ibâdetle ihyâ edenlere cennetin vâcib olduğu beş geceden biridir. Nitekim Mu‛âz İbnü Cebel (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Beş geceyi (ibâdetle geçirerek) ihyâ edene cennet vacip olur. (Bunlar da) Terviye (Zilhiccenin sekizinci) gecesi, Arefe (Zilhiccenin dokuzuncu) gecesi, Nahr (Zilhıccenin onuncu) gecesi (olan Kurban bayramı gecesi), Fıtr (ramazan bayramı) gecesi, bir de Şa‛banın yarı (Berâet) gecesidir."