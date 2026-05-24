Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Terviye orucu nedir ve nasıl niyet edilir? Terviye orucu ne zaman ve nasıl tutulur?

        Terviye orucu nedir ve nasıl niyet edilir? Terviye orucu ne zaman ve nasıl tutulur?

        Kurban Bayramı öncesinde idrak edilen mübarek günlerden biri olan Terviye Günü yaklaşırken, bu güne özel ibadetler yeniden gündeme geldi. Özellikle nafile ibadetler arasında yer alan Terviye orucunun nasıl tutulduğu, ne zaman niyet edildiği ve fazileti yoğun şekilde araştırılıyor. Zilhicce ayının 8. gününde tutulan bu orucun manevi önemine dikkat çekilirken, "Terviye orucu nedir, nasıl niyet edilir?" soruları sıkça aranıyor. İşte Terviye orucuna ilişkin merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 21:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Zilhicce ayının önemli günlerinden biri kabul edilen Terviye Günü yaklaşırken, oruç ibadetiyle ilgili araştırmalar da hız kazandı. Manevi hazırlık yapmak isteyenler, Terviye orucunun hangi gün tutulduğunu ve nasıl niyet edilmesi gerektiğini öğrenmek istiyor. Özellikle "Terviye orucu ne zaman tutulur, fazileti nedir?" soruları gündemdeki yerini korurken, bu özel günde yapılabilecek ibadetler de merak ediliyor. İşte Terviye günü orucu ve niyetine dair detaylar…

        2

        TERVİYE GECESİ FAZİLETİ

        Bu mübarek gece, ibâdetle ihyâ edenlere cennetin vâcib olduğu beş geceden biridir. Nitekim Mu‛âz İbnü Cebel (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

        "Beş geceyi (ibâdetle geçirerek) ihyâ edene cennet vacip olur. (Bunlar da) Terviye (Zilhiccenin sekizinci) gecesi, Arefe (Zilhiccenin dokuzuncu) gecesi, Nahr (Zilhıccenin onuncu) gecesi (olan Kurban bayramı gecesi), Fıtr (ramazan bayramı) gecesi, bir de Şa‛banın yarı (Berâet) gecesidir."

        3

        TERVİYE ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

        Terviye orucuna niyet: "Niyet ettim Allah rızası için Yarın ki terviye orucunu tutmaya" Allahım Sen Kabul eyle.

        Eğer Ramazandan kazaları varsa "Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Zilhicce ayında tutmaya" diye niyet edilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        CHP Genel Merkezi'nde tahliye paniği

        CHP Genel Merkezi'nde tahliye paniği

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        "Karavandan dışarı atıldık"
        "Karavandan dışarı atıldık"
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!