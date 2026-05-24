Terviye orucu nedir ve nasıl niyet edilir? Terviye orucu ne zaman ve nasıl tutulur?
Kurban Bayramı öncesinde idrak edilen mübarek günlerden biri olan Terviye Günü yaklaşırken, bu güne özel ibadetler yeniden gündeme geldi. Özellikle nafile ibadetler arasında yer alan Terviye orucunun nasıl tutulduğu, ne zaman niyet edildiği ve fazileti yoğun şekilde araştırılıyor. Zilhicce ayının 8. gününde tutulan bu orucun manevi önemine dikkat çekilirken, "Terviye orucu nedir, nasıl niyet edilir?" soruları sıkça aranıyor. İşte Terviye orucuna ilişkin merak edilen detaylar…
TERVİYE GECESİ FAZİLETİ
Bu mübarek gece, ibâdetle ihyâ edenlere cennetin vâcib olduğu beş geceden biridir. Nitekim Mu‛âz İbnü Cebel (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
"Beş geceyi (ibâdetle geçirerek) ihyâ edene cennet vacip olur. (Bunlar da) Terviye (Zilhiccenin sekizinci) gecesi, Arefe (Zilhiccenin dokuzuncu) gecesi, Nahr (Zilhıccenin onuncu) gecesi (olan Kurban bayramı gecesi), Fıtr (ramazan bayramı) gecesi, bir de Şa‛banın yarı (Berâet) gecesidir."
TERVİYE ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?
Terviye orucuna niyet: "Niyet ettim Allah rızası için Yarın ki terviye orucunu tutmaya" Allahım Sen Kabul eyle.
Eğer Ramazandan kazaları varsa "Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Zilhicce ayında tutmaya" diye niyet edilir.